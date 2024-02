De rode vlag in de ochtendsessie van de tweede dag, gaf onze experts nog meer tijd om de auto's in de pitstraat en in de pitboxen eens goed te bestuderen...

Aston Martin AMR24 detail Foto door: Giorgio Piola

Op deze foto zien we de inlaat van de sidepod van Aston Martin, voorzien van een zogenaamde 'onderbeet'. Het onderste deel loopt namelijk verder door naar voren dan de bovenrand. Deze voorste rand is bovendien zorgvuldig gevormd om de lucht op de gewenste plek te krijgen. Ook zie je hier dat het bodywork ter hoogte van de inlaat breder is, en daarna smaller wegloopt naar achteren.

Williams FW46 voorvleugel detail Foto door: Giorgio Piola

Een close-up van de vin op de buitenzijde van de endplate van de Williams FW46. Deze vormgeving hebben we nog niet eerder gezien.

Mercedes F1 W15 achterzijde met sensoren Foto door: Giorgio Piola

Een blik op de aero rakes aan de achterkant van de Mercedes W15. In plaats van een eenvoudige opstelling met dunne latjes is ook dit meetinstrument van een update voorzien, met bredere en zorgvuldig gevormde horizontale elementen.

Ferrari SF-24 detail Foto door: Giorgio Piola

Een close-up van de sidepod-inlaat van de Ferrari SF-24. Ook Ferrari heeft gekozen voor de onderbeet. Aan de bovenrand hangt een camera, gericht op de voorband. Dit is waarschijnlijk een infraroodcamera. De data geeft het team veel informatie over het thermische gedrag van de verschillende compounds. Erg waardevol voordat het seizoen begint.

Red Bull Racing RB20 detail Foto door: Giorgio Piola

De monteurs voeren een kleine wijziging door aan de ophanging van de Red Bull RB20.

Ferrari SF-24 detail Foto door: Giorgio Piola

Een blik op de 'bib' onder de Ferrari SF-24.

Ferrari SF-24 voorvleugel detail Foto door: Naamloos

Een vergelijking van de nieuwe voorvleugel van de Ferrari SF-24 ten opzichte van de versie van vorig seizoen. Het buitenste gedeelte heeft het semi-losstaande vleugeltipontwerp van de Mercedes van de afgelopen seizoenen overgenomen.

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto door: Giorgio Piola

Een monteur werkt aan de McLaren MCL38 en we krijgen een kijkje in het binnenste van de sidepod. Let ook op de schotten die worden gebruikt om de luchtstroom in de ruimte achter de radiateur te beperken.

Ferrari SF-24 achter dag 1 Foto door: Giorgio Piola

Een blik op de achterkant van de Ferrari SF-24, waarbij het team op dag 1 slechts een enkele, laag gemonteerde beam wing gebruikt.

Ferrari SF-24 achterkant dag 2 Foto door: Giorgio Piola

Vergelijk dat eens met dag 2: het team gebruikt een beam wing met twee elementen.

Mercedes F1 W15 voorvleugel detail Foto door: Giorgio Piola

Een close-up van de semi-open verbinding tussen de flappen en de endplate van de Mercedes W15. Het geheel is gericht op outwash, het genereren van een luchtstroom naar buiten toe langs de roterende voorbanden.

RB F1 Team VCARB 01 detail Foto door: Giorgio Piola

De interne lay-out van de voorrem van de RB01, hier zichtbaar omdat de trommel niet op zijn plaats zit. Het team is niet ver afgeweken van de configuratie van vorig seizoen als het gaat om het koelen van de remklauw.

Kick Sauber C44 detail Foto door: Giorgio Piola

Een close-up van de vloerrand en het achterste deel van de sidepod van de Sauber C44.

Ferrari SF-24 detail Foto door: Giorgio Piola

Een close-up van de Ferrari SF-24 met enkele elementen van de interne voorwielophanging zichtbaar.

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images

De McLaren MCL38 met flow-vis verf op de linkerkant van de achtervleugel, omdat het team op zoek is naar visuele bevestiging dat de vleugel presteert zoals verwacht.

Logan Sargeant, Williams FW46 Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

Een bovenaanzicht van de Williams FW46, waarop te zien is hoe diep de geulen in de sidepod dit jaar zijn.

Pierre Gasly, Alpine A524 Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

De Alpine A524 met blauwe flow-vis verf op de zijkant van de auto.