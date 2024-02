Met de start van de Formule 1-testdagen in Bahrein is het nieuwe seizoen ook echt in gang getrokken. Fernando Alonso is de nestor van het veld en begint aan zijn 21e F1-seizoen en zijn tweede bij zijn huidige werkgever Aston Martin Racing. De Spanjaard heeft op woensdag de AMR24 voor het eerst echt aan de tand kunnen voelen, maar weet nog niet echt waar het team staat. "Ik denk dat we een stap vooruit hebben gezet ten opzichte van 2023. We hebben de lessen die we vorig jaar hebben geleerd gebruikt voor de auto van dit jaar. Alles voelt goed, maar het is nu nog lastig te zeggen", aldus de 42-jarige coureur.

Alonso is realistisch genoeg om niet te hard van stapel te lopen. Hij ziet namelijk ook dat elk team roept dat ze een stap hebben gezet. "Het gaat er nu dus om dat de stap groter is dan die van de tegenstanders. Het wordt een heel lang seizoen en we moeten in deze drie dagen de auto leren kennen. Dat moeten we ook nog de eerste paar races doen", verklaart de meervoudig wereldkampioen, die zelfs een dramatische start van het seizoen geen ramp zou vinden. "McLaren liet vorig jaar zien dat het niet uitmaakt hoe je begint aan het jaar. Met deze auto's kan alles heel snel verbeteren, je kunt iets magisch vinden. We blijven dus hard doorwerken." Tijdens de eerste testdag werkte Alonso de ochtendsessie af voor Aston Martin. Hij was met 77 rondjes uiterst productief en zette de achtste dagtijd neer.

Volledige duidelijkheid over wat de AMR24 hem biedt, heeft Alonso nog niet. "We zijn nu bezig met testen en we hebben geen idee wat de rest doet. Zelfs ons eigen programma is continu aan het veranderen, dat hangt af van hoeveel tijd beschikbaar is", zegt de Aston Martin-rijder, die ook nog maar eens zijn mening over de geringe testtijd uit. "Het is moeilijk te begrijpen dat we maar anderhalf dag per coureur krijgen. Het is net alsof je bij tennis maar een dag je nieuwe racket en nieuwe ballen mag uitproberen. We hebben het hier over de meest geavanceerde sport ter wereld, met een budget van 200 miljoen per jaar. Ik vind het belachelijk."