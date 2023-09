Bij de lancering van de MCL60 voorafgaand aan de Formule 1-wintertest, was McLaren zeer somber gestemd. Teambaas Andrea Stella erkende in alle eerlijkheid dat de formatie “niet geheel blij was met de launch-versie”. Men realiseerde zich dat het een aantal cruciale ontwerpideeën gemist had. Deze concepten zijn gedurende het seizoen geïntroduceerd, wat heeft geresulteerd in een indrukwekkende wederopstanding. Het voorlopige hoogtepunt vond plaats in Japan, waar het team een dubbele podiumplaats kon vieren. Stella gaf op Suzuka een fascinerend inkijkje in de belangrijkste conceptuele veranderingen.

Outwash voorvleugel

McLaren MCL60 - ontwikkeling van de voorvleugel Afbeelding: Giorgio Piola

McLaren heeft net als andere teams gewerkt aan een voorvleugel die zo veel mogelijk outwash creëert. Dit is bereikt door het verbeteren van de openingen tussen de flappen en de endplate, en de vormgeving van elke flap over de gehele spanwijdte. Stella legt uit dat de huidige generatie bolides niet in staat is om net zoveel outwash te produceren als de voorgangers, maar dat er nog steeds veel winst te behalen valt: “Alle teams zijn hiermee bezig. Elk klein beetje winst zorgt voor betere karakteristieken, met name in de langzame en middelsnelle bochten.”

Bredere sidepods met waterslides

McLaren MCL60 - ontwikkeling van de sidepod Afbeelding: Giorgio Piola

McLaren koos in 2022 al voor de Red Bull-stijl downwash oplossing. Dit jaar zette de formatie er nog een tandje bij. De ontwerpers hebben twee belangrijke keuzes gemaakt: de sidepods zo breed mogelijk maken met een grote undercut, en vervolgens het maximaliseren van wat in de volksmond wel ‘de waterglijbaan’ wordt genoemd. “Het is heel goed zichtbaar hoe breed het is”, erkent Stella. “We proberen een duidelijke route te maken om de luchtstroom te leiden.”

Dit heeft twee doelen: de brede sidepod en de agressieve undercut werken samen met de vloer om meer downforce te genereren, terwijl de glijbanen de lucht beter richting de diffuser sturen. “Maar dat is niet zo eenvoudig”, voegt Stella toe. Om dit agressieve ontwerp mogelijk te maken, heeft McLaren de interne koelelementen (waaronder radiator en buizenwerk) moeten herzien. Dat gebeurde bij de upgrade in Oostenrijk.

Terugkeer van de vloerrandvleugel

McLaren MCL60 - ontwikkeling van de vloer Afbeelding: Giorgio Piola

De sleutel tot succes met de huidige grondeffectbolides is het ontwerp van de vloer. Wanneer dit eenmaal op orde is, genereert die enorme hoeveelheden downforce. Het is een van de gebieden waar de teams het geheimzinnigst over doen. Dat is ook niet verrassend, niemand wil de concurrentie immers wijzer maken dan nodig. Stella: “Het gedetailleerde werk onder de auto is een van het meest verfijnde en, vanuit engineering-oogpunt, een van het meest fascinerende wat ik ooit heb gezien.”

Om de prestaties van de vloer nog verder te verbeteren, herintroduceerde McLaren in Singapore de vleugel op de rand. Hiermee experimenteerde de formatie begin 2022 al, maar het idee ging toen weer in de ijskast. “Het maakt de cirkel weer rond. In 2022 had onze shakedown-auto een dergelijke vleugel. Die werd al snel gekopieerd door anderen. Vervolgens realiseerden we ons dat we nog een hele weg af te leggen hadden om de auto op orde te krijgen, dus haalden we het weer weg. We hebben op dit vlak veel winst geboekt.”

De reglementswijzigingen van de FIA voor 2023 resulteerden erin dat de teams diverse aspecten van de vloer opnieuw onder handen moesten nemen. Een daarvan was de vloerrand en de ‘schaats’-oplossing aan de onderzijde. Als gevolg hiervan moesten ook andere parameters heroverwogen worden, zoals de rijhoogte.

Het verbeteren van de prestaties van de vloer gaat vaak hand in hand met andere delen van de auto. McLaren paste in Singapore onder meer de vormgeving van de brake ducts aan.

Efficiëntie van de beam wing

Nu de concurrentie heeft achterhaald dat het DRS van de RB19 zo effectief is door de drag-balans tussen de achtervleugel en de beam wing, is ook McLaren hiermee aan de slag gegaan. Vanaf de Grand Prix van België is McLaren de luchtweerstand van de beam wing gaan terugdringen in de hoop dat dit het DRS-effect zou versterken. “We proberen de juiste afstelling van de beam wing te vinden, zodat we de juiste hoeveelheid drag creëren zonder dat we de grootte van de achtervleugel al te veel hoeven te verkleinen. De beam wing van Japan was al veel kleiner dan de versies van eerder in het jaar.”

De conceptuele wijzigingen van de McLaren zijn fascinerend, en zorgen ervoor dat ook de concurrentie hoop heeft om een dergelijke sprong te maken. Misschien wel het interessantste - en tevens ook direct het bewijs ervoor - is dat de zorgen over het gebrek aan ontwikkelingsmogelijkheden met de huidige generatie bolides ongegrond is. Op de vraag of hij verrast was dat er zoveel ruimte was voor individuele ideeën, zei Stella: “Ik denk dat iedereen verrast is hoeveel ruimte voor ontwikkeling er eigenlijk is met deze auto’s. En ik verwacht dat het nog wel even door zal gaan.”