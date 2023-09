Bleekemolen ziet dat Perez mentaal lijdt: Hij maakt zichzelf gek

Sergio Perez beleefde in Japan een Formule 1-weekend om snel te vergeten. Allereerst legde hij het opnieuw af tegen Red Bull-teamgenoot Max Verstappen, die wederom op een dominante manier de Grand Prix won, en daarnaast ging de Mexicaan een aantal keren in de fout tijdens de race, waaronder bij een lompe botsing met Haas-coureur Kevin Magnussen. Jeroen Bleekemolen zat met kromme tenen naar Perez' optreden te kijken en concludeert dat de 33-jarige coureur mentaal aan het knakken is.

"Ik snap er eigenlijk niets van", reageert de 41-jarige coureur tegen Motorsport.com op het slechte weekeinde van Perez. "Mentaal zit het niet lekker bij hem, al is dat iets wat je van tevoren al had zien aankomen. Als je naast Verstappen zit, kom je elke week wat tekort. Dan ga je harder je best doen en dat is in de autosport vaak niet de manier. Je gaat later proberen te remmen of harder de bocht in. Dat zijn vaak de momenten waarop je juist dingen verkeerd gaat doen. Ik denk dat hij zo hard aan het proberen is, dat hij minder vanuit zichzelf rijdt, iets wat hij wellicht begin dit jaar beter deed."

De aanrijding met Magnussen vond Bleekemolen min of meer het dieptepunt. "Ik vond de aanrijding met Magnussen... ja, als je dat soort dingen ziet. Dat zie je in de Formule 4 of Formule 3 nog wel gebeuren, maar dat hoort niet in de Formule 1 thuis."

Perez zelf sprak na afloop ook over een rampweekend. Waar ligt het volgens Bleekemolen aan dat het nu zo loopt? "Ik denk dat het mentale gedeelte nu het grootste gedeelte wordt", vervolgt hij. "Je wordt gewoon gek, je snapt het niet: 'Hoe kan het nu dat hij (Max) altijd sneller is?' Je hebt de data, de set-up en dezelfde auto... maar als het gat alleen maar groter wordt, dan maak je jezelf gek. Dat is wat er gebeurt. Dit weekend was wel heel extreem en dan ook nog al die fouten erbij." Bleekemolen haalt vervolgens het incident bij de safety car aan: "Hij was er gewoon niet bij op dat moment."

Zit Perez volgend F1-seizoen nog bij Red Bull?

De F1-coureur met de meeste druk is op dit moment dus Perez. Met de bevestiging van de heren Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo is de line-up van AlphaTauri voor 2024 rond, maar bij Red Bull zegt dat helemaal niets. In het verleden is wel vaker gebleken dat Red Bull-adviseur Helmut Marko er niet al te moeilijk over doet om coureurs de laan uit te sturen of terug te zetten, iets wat Nyck de Vries eerder dit jaar overkwam. Bleekemolen verwacht in ieder geval dat Perez hetzelfde lot staat te wachten, tenzij de zesvoudig Grand Prix-winnaar ineens weer gaat presteren.

"De Formule 1 is keihard", vervolgt de in Heemstede geboren coureur. "Als het zo door blijft gaan, dan zie ik hem niet volgend jaar het hele seizoen rijden. Dat gebeurt vaker bij Red Bull. Als het tijdens een seizoen niet loopt, dan zeggen ze: 'We gaan nu wisselen.' Als het zo doorgaat, dan zou ik eigenlijk volgend jaar al gaan kijken wat je kan doen (als Red Bull zijnde). Ze blijven tot nu toe wel zeggen dat hij er volgend jaar gewoon zit voor het hele seizoen, maar dat hebben we eerder gehoord."

Op de vraag wat Bleekemolen bij Red Bull zou doen als hij in de schoenen van Marko zou staan, antwoordt hij: "Ik zou Lawson de kans geven. Mensen roepen dan meteen: 'Maar dan maak je hem ook kapot, want hij moet met weinig ervaring naast Verstappen gaan zitten.' Maar het is een echt groot talent en ik denk dat hij ook de kans krijgt om zich toch nog even te ontwikkelen. Hij is nieuw en niet de ervaren man zoals Perez al was. Die werd geacht meteen wedstrijden te winnen, iets wat hij wel deed. Zeker toen hij bij Red Bull kwam, kwam hij als toptalent binnen. Dat moeten we niet vergeten, maar die is echt uitgespeeld. Lawson... geef hem een of twee jaar de tijd, of meteen een contract voor twee jaar bijvoorbeeld. Dan is de druk ook een beetje weg. Dat zou ik doen."

Dit betekent dat Bleekemolen Lawson een volledig F1-seizoen bij AlphaTauri zou laten overslaan, om meteen plaats te nemen bij het topteam. "Ze hebben Max natuurlijk ook heel snel in een Red Bull gezet met dezelfde reden. Iemand presteert niet? Hup, er uit. Dat zie ik volgend jaar eigenlijk wel gebeuren, misschien al eerder. Misschien dat ze aan het einde van dit seizoen al dingen gaan veranderen, maar dat hangt heel erg af van de komende races", besluit de Nederlander.

