Verstappen op weg naar recordaantal F1-titels? “Laat zich er niet door leiden”

Max Verstappen heeft volgende week aan een zesde plek in de Qatarese sprintrace genoeg om zichzelf tot drievoudig wereldkampioen te kronen. De Limburger komt daarmee op gelijke hoogte met Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet en Ayrton Senna. Ook zij behaalden drie wereldtitels in de Formule 1 is. Aangezien Verstappen nog maar 25 jaar oud is, wordt gespeculeerd dat hij wel eens de zeven van Schumacher en Hamilton zou kunnen evenaren of zelfs voorbij zou kunnen gaan.

Verstappen heeft zelf heeft al meerdere malen gezegd dat het geen specifiek doel van hem is om zeven, acht of negen wereldtitels op zijn palmares te hebben. Ook heeft hij niet de ambitie om op zijn veertigste nog actief te zijn in de Formule 1. “Volgens mij is hij daar niet al te veel mee bezig”, reageert Horner dan ook als hem gevraagd wordt of Verstappen op weg is naar het record van Schumacher en Hamilton. “De titels betekenen erg veel voor hem, maar hij laat zich niet leiden door records. Hij is gewoon dol op winnen. Hoe competitief hij wel niet is, was afgelopen weekend ook weer goed te zien vanaf de allereerste ronde in de eerste training.”

Sebastian Vettel liet over de huidige dominantie van Verstappen in de Formule 1 weten dat er in de sport altijd perioden zijn waarin één coureur de overhand heeft en haalde onder andere de jaren waarin Michael Schumacher de scepter zwaaide als voorbeeld aan. Als Motorsport.com aan Horner vraagt of hij gelijkenissen ziet tussen Verstappen en Schumacher, antwoordt de teambaas: “Hij heeft die honger, de vastberadenheid en de kwaliteiten, maar weet het allemaal ook te kanaliseren. Hij laat zich niet afleiden door randzaken die bij het rijden in de Formule 1 komen kijken. Hij is gewoon een echte racer. En als hij niet op het echte circuit aan het racen is, dan rijdt hij over een virtuele baan. Want dit is zijn passie, dit is wat hij het liefste doet.”

Toen Motorsport.com aan Verstappen vroeg of hij een fan was van Michael Schumacher toen hij jong was en of de wijze waarop hij domineerde iets is waar hij een voorbeeld aanneemt, liet hij weten: “Ik ben nooit echt een fan van iemand geweest. Ik had waardering voor iedereen die succes had. Bij mij was het echter meer zo dat ik zelf op een dag ook op dat podium wilde staan en races wilde winnen. Maar natuurlijk is het geweldig als je ziet wat sommige coureurs in het verleden hebben weten te bereiken. Je zou je erdoor kunnen laten inspireren, maar ik zou het niet per se op dezelfde manier willen doen als zij, als je begrijpt wat ik bedoel. De wereld verandert toch voortdurend? Je moet niet vergeten dat elk tijdperk in de Formule 1 anders is.”

