F1 plant bijeenkomst over nieuw motorreglement met Audi en Porsche

De motorische doorontwikkeling is anno 2021 voor een belangrijk deel aan banden gelegd. Zo mogen fabrikanten alleen voor aanvang van het seizoen een nieuwe 'spec' introduceren en volgen tijdens het seizoen slechts betrouwbaarheidsingrepen. Na de eerste race van 2022 worden 'performance upgrades' zelfs voor meerdere jaren aan banden gelegd. De motorische ontwikkeling wordt op voorspraak van Red Bull bevroren, zodat Helmut Marko en de zijnen het Honda-project in eigen beheer kunnen nemen. Daarmee samenhangend willen de betrokkenen het nieuwe motorreglement een jaar eerder introduceren: in 2025 in plaats van 2026.

De hamvraag luidt nu hoe dat nieuwe motorreglement er precies uit moet zien. Dat de Formule 1 vasthoudt aan hybride-motoren staat zo goed als vast, al rest de concrete invulling. Dat geldt voor de (duurzame) brandstoffen, maar ook zeker voor de krachtbron zelf. De koningsklasse wil met verschillende merken aan tafel om te kijken wat zij op de middellange termijn relevant achten, niet in de laatste plaats voor straatauto's. De Formule 1 hoopt op deze manier de huidige motorleveranciers te behouden en in het ideale scenario nieuwe partners te binden.

VW Group met Audi en Porsche goed vertegenwoordigd

Dat laatste blijkt ook goed uit de gastenlijst voor aankomende zaterdag. Zo zijn John Elkann (Ferrari), Luca de Meo (Alpine/Renault) en Ola Kallenius (Mercedes) present namens de motorleveranciers van dit moment. Honda ontbreekt door het aanstaande vertrek, al is Red Bull-baas Dietrich Mateschitz wel uitgenodigd. Met Red Bull Powertrains hoopt zijn merk vanaf 2025 met een eigen motor aan de start te staan. Naast deze 'usual suspects' valt vooral de aanwezigheid van Audi en Porsche op, twee invloedrijke merken uit het VW-concern. Namens Audi is CEO en R&D-hoofd Markus Duesmann present, CEO Oliver Blume vertegenwoordigt Porsche.

De VW Group heeft al meermaals en heel voorzichtig laten doorschemeren geïnteresseerd te zijn in de Formule 1. 2025 is het eerstvolgende - en wellicht ideale - instapmoment. De Duitse grootmacht praat derhalve al in een vroeg stadium mee over de nieuwe plannen. Mocht één van de VW-merken daadwerkelijk overstag gaan, dan lijken er meerdere opties te zijn. Zo is het eigen motorproject van Red Bull alvast gelinkt aan een samenwerking met VW. Williams zou ook interessant kunnen zijn, doordat er met Jost Capito en Francois-Xavier Demaison twee voormalig VW-kopstukken aan het roer staan. Tot slot is er via Andreas Seidl ook een link met McLaren, al zegt laatstgenoemde voorlopig goed te zitten met de huidige partner Mercedes. "Wij zijn blij met de samenwerking van dit moment en hoeven niet per se verder te kijken."

Twee grote agendapunten

"Maar voor de Formule 1 als geheel zou het wel heel goed zijn om een nieuwe fabrikant te binden", laat de McLaren-teambaas op een vraag van Motorsport.com weten. "Dat zou een bemoedigend teken zijn voor de toekomst. Het is in dat opzicht belangrijk dat de technologie voor alle merken interessant is." Dat laatste is precies het gespreksonderwerp van komende zaterdag. Zo gaat de vergadering over twee facetten: de balans van de nieuwe hybride-motor tussen een verbrandingsmotor en elektrische energie én duurzame brandstoffen. Naast de genoemde gasten zijn Stefano Domenicali, Ross Brawn (allebei F1) en Jean Todt (FIA) aanwezig.

