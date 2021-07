Een week na de door Max Verstappen gewonnen Grand Prix van Stiermarken wordt er dit weekend nog een tweede race verreden op de Red Bull Ring: de Grand Prix van Oostenrijk. Een verschil met de eerste race is dat de coureurs dit weekend met banden rijden die een stap zachter zijn. Nadat de rijders voor de GP van Stiermarken de beschikking kregen over de C2, C3 en C4, moeten zij het nu doen met de C3, C4 en C5, de zachtste compounds uit de Pirelli-selectie. Daarnaast testen de coureurs op vrijdag een nieuwe achterband voor Pirelli, die de bandenleverancier bij de Grand Prix van Groot-Brittannië hoopt te kunnen introduceren nadat er in Azerbeidzjan problemen waren met het rubber. De nieuwe achterband heeft een andere constructie, waardoor deze robuuster zou moeten zijn.

Verstappen kwam prima uit de startblokken in de eerste training. De Red Bull-coureur ging na acht minuten naar de snelste tijd door op de zachte band een 1.06.007 te rijden. De Nederlander ging daarna op de testband van Pirelli naar buiten, waarop hij zich verbeterde naar een 1.05.558. De sessie was halverwege toen Yuki Tsunoda heel even bovenaan stond met een 1.05.474. Verstappen was echter alweer bezig aan een nieuwe snelle ronde op de soft en heroverde de koppositie met een 1.05.143, waarmee hij de training als snelste zou afsluiten.

Ferrari kende een uitstekend begin van het tweede Oostenrijkse Formule 1-weekend met de tweede tijd voor Charles Leclerc en derde tijd voor Carlos Sainz. Valtteri Bottas en Yuki Tsunoda eindigden kort achter het Ferrari-duo als vierde en vijfde in de tijdenlijst. Kimi Raikkonen zat er goed bij namens Alfa Romeo met de zesde tijd. De Fin zat met een 1.05.586 vier tienden van de snelste tijd van Verstappen en een tiende sneller dan Lewis Hamilton, die in de eerste training bleef steken op de zevende tijd. Sergio Perez, Pierre Gasly en Lando Norris besloten de top-tien in de tijdenlijst.

Verschillende coureurs hadden tijdens de eerste oefensessie een momentje waarbij zij van de baan raakten. Yuki Tsunoda bracht aan het begin van de training een bezoek aan de grindbak, Lance Stroll verloor de controle over zijn Aston Martin bij de zevende bocht, nadat hij iets te wijd uit de bocht was gekomen en met zijn rechterwielen in het grind was gegaan. De Canadees spinde van de baan en denderde een eind over het gras, maar kon zijn weg vervolgen. Later in de training maakte hij nog een spin bij de tiende bocht. Opnieuw liep het goed voor hem af. Nikita Mazepin leek eveneens moeite te hebben om zijn wagen in het juiste spoor te houden en bezorgde Kimi Raikkonen bijna een hartverlamming door traag richting de ingang van de pits te rijden, terwijl de Fin op volle snelheid door de negende bocht vloog.

Guanyu Zhou maakte bij Alpine zijn debuut in een vrijdagtraining. De Chinese Formule 2-coureur kwam in actie met de auto van Fernando Alonso en deed het niet onaardig door de veertiende tijd op de klokken te brengen. Callum Ilott verscheen voor Alfa Romeo op de baan en noteerde de vijftiende tijd. Roy Nissany reed voor Williams en tekende met de wagen van George Russell voor de achttiende tijd. Hij hield Nicholas Latifi en Nikita Mazepin achter zich.

Om 15.00 uur begint de tweede vrije training voor de Oostenrijkse Grand Prix.

Resultaten eerste training F1 GP van Oostenrijk