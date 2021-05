Na twee Grands Prix staat het 1-1 in de strijd tussen regerend Formule 1-kampioen Lewis Hamilton en uitdager Max Verstappen. Het had misschien al 2-0 in het voordeel van de Nederlander moeten staan, maar wat slordigheden in Bahrein kostten hem en Red Bull Racing de winst. Dit weekend gaat op het Autodromo Internacional do Algarve de strijd verder. Kan Verstappen de leiding in het wereldkampioenschap Formule 1 veroveren en als eerste Nederlander ooit het WK aanvoeren? Of heeft Mercedes het lek echt boven en gaat de winst net als vorig jaar naar de recordkampioen? Op zondagmiddag krijgen we het antwoord.

Onboard: Een rondje over het F1-circuit van Portugal

Hoe laat begint de Formule 1 Grand Prix van Portugal?

Datum: Zondag 2 mei 2021

Start Nederlandse tijd: 16.00 uur

Start lokale tijd: 15.00 uur

De Grand Prix van Portugal, de derde race van het Formule 1-seizoen 2021, vindt plaats op zondag 2 mei 2021. De race begint om 16.00 uur Nederlandse tijd. Vanwege het tijdverschil van een uur met Portugal start de race een uur later dan we gewend zijn van Europese GP’s. Lokale tijd start de wedstrijd om 15.00 uur. Zonder onderbrekingen duurt een Formule 1-race ongeveer anderhalf uur. De finish vindt dan ook tussen 17.30 uur en 18.00 uur Nederlandse tijd plaats. In 2020 pakte Lewis Hamilton het zegerecord in de Formule 1.

Volledig tijdschema F1 GP van Portugal:

Sessie Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training 12.30u - 13.30u 11.30u - 12.30u Tweede vrije training 16.00u - 17.00u 15.00u - 16.00u Derde vrije training 13.00u - 14.00u 12.00u - 13.00u Q1 16.00u - 16.18u 15.00u - 15.18u Q2 16.25u - 16.40u 15.25u - 15.40u Q3 16.48u - 17.00u 15.48u - 16.00u Race 16.00u 15.00u

Uitzending Formule 1 op televisie

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten, of via het speciale Racing-kanaal

Start uitzending: 14.45 uur Nederlandse tijd

Start van de race: 16.00 uur Nederlandse tijd

Het Formule 1-seizoen 2021 is in Nederland live alleen te zien bij Ziggo. De sport is gratis te volgen voor klanten van deze aanbieder, iedereen zonder Ziggo-abonnement zal een extra module moeten aanschaffen om de F1 te kunnen kijken. Ook in de landen om ons heen is de Formule 1 de afgelopen jaren achter de betaalmuur verdwenen waardoor er weinig tot geen alternatieven voor handen zijn.

Klanten van Ziggo kunnen via het gratis kanaal 14 live naar alle Formule 1-sessies kijken. De trainingen, kwalificaties en races worden op deze zender uitgezonden. De voorbeschouwing op de Grand Prix van Portugal begint op zondagmiddag om 14.45 uur. Presentator Rob Kamphues bespreekt met vaste analist Robert Doornbos en enkele gasten de belangrijkste zaken rondom de Grand Prix. Normaliter verzorgt pitreporter Jack Plooij samen met commentator Olav Mol de verslaggeving. Dit weekend is dat onzeker vanwege een positieve coronatest binnen het Ziggo-team. Mogelijk wordt het commentaar vanuit Hilversum door Rick Winkelman verzorgd, of door Mol vanuit zijn hotelkamer.

Wie geen klant is bij Ziggo zal een betaalmodule moeten afsluiten. Met de module Ziggo Sport Totaal krijg je toegang tot zes extra sportzenders, waaronder het speciale Racing-kanaal. Hier is live alle Formule 1-actie te volgen, maar ook andere kampioenschappen zoals IndyCar en DTM. Een abonnement op Ziggo Sport Totaal kost 14,95 euro per maand en is beschikbaar bij alle aanbieders.

Formule 1 kijken zonder Ziggo

Ziggo heeft in Nederland de exclusieve rechten voor de F1 bemachtigd en mag daardoor als enige de livebeelden van de Grands Prix uitzenden. Ook bij de omringende landen is de sport achter de betaalmuur verdwenen en dus niet meer te volgen via het openbare kanaal. Wie een alternatief zoekt voor Ziggo kan terecht bij F1TV Pro. Dit is de officiële streamingsdienst van de Formule 1. Ook hier worden live alle trainingen, kwalificaties en races uitgezonden. Je kunt een commentator naar wens selecteren voor de verslaggeving. Ook krijg je toegang tot extra features zoals live driver tracker, onboardcamera’s van alle coureurs en livetiming. Een jaarabonnement op F1TV Pro kost 64.99 euro.

Over hoeveel ronden gaat de GP van Portugal?

De Grand Prix van Portugal gaat over 66 ronden. Een rondje over het Autodromo Internacional do Algarve in Portugal is 4,684 kilometer lang.