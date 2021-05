Sergio Perez zei na afloop van de vrijdagsessies dat Red Bull snel genoeg moet kunnen zijn om een gooi naar de pole te kunnen doen in de Algarve, maar Max Verstappen houdt een slag om de arm als het gaat om de kansen van het team uit Milton Keynes in de kwalificatie. “We moeten wel nog wat verbeteren hoor”, vertelde de Nederlander in Ziggo Sport-programma Formule 1 Café. “Bij Mercedes ziet het er over het algemeen wat makkelijker uit en Lewis had ook niet een echt toprondje. Wij ook niet, maar we staan erachter, dus we hebben echt nog wel wat werk te verzetten. Vorig jaar waren zij hier ook echt enorm sterk en dat ziet er nu ook weer zo uit. Dus op de een of andere manier ligt dit circuit ons niet echt top, met het gripniveau dat we hebben. Het is allemaal net wat gevoeliger.”

Verstappen ging uitgebreid in op het gladde baanoppervlak in Portugal en gaf aan dat hij de huidige situatie wel verwacht had. “Als je naar de rondetijden in de MotoGP kijkt, zij hebben vorig jaar na ons hier geracet en dit jaar voor ons: die waren eigenlijk hetzelfde. Dus geen verrassingen op dat gebied.” Dat neemt natuurlijk niet weg dat de Limburger ervan baalt dat er zo weinig grip is. “Zoals het circuit er nu bij ligt, is het moeilijk om een fatsoenlijke balans in de auto te krijgen. Want het draait meer om de bandentemperatuur en hoe de banden reageren. Op dit moment reageren ze gewoon ook echt anders dan op andere circuits. Dus dit weekend zal niet helemaal weerspiegelen wat we in de eerste twee weekenden hebben gezien, omdat het heel abnormaal is met de gripomstandigheden.”

“We kunnen er wel meer of minder voorvleugel opzetten, maar het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Je bent meer bezig om de banden op temperatuur te houden. Dat zal het hele weekend wel een probleem zijn. En zo’n extreme wind helpt natuurlijk ook niet”, vervolgde Verstappen. Richting de tweede vrije training begon het flink te waaien op de omloop in de Algarve. “Natuurlijk is het allemaal hetzelfde voor iedereen. Maar het is gewoon heel lastig rijden en niet echt natuurlijk. Het is vanzelfsprekend wel beter dan in Turkije, qua grip, maar het is bij lange na niet hoe het moet zijn”, uitte Verstappen zijn onvrede. “Ik vind het wel een supermooi circuit om te rijden hoor. Alleen ik had liever een normale hoeveelheid grip gehad.”

Banden 'totaal' verkeerd uitgebalanceerd

Daarnaast waren er nog een paar kleine problemen op de eerste dag in Portugal. Zo meldde Verstappen tijdens de eerste training op de boordradio dat hij last had van een handbrake effect. “Dat was eigenlijk nog het kleinste probleem, want we zetten nieuwe banden erop en Pirelli had gewoon die banden totaal verkeerd uitgebalanceerd. Daardoor kon ik boven de 250 kilometer per uur niets zien. Zodoende ik kon niet eens een fatsoenlijke ronde rijden op dat nieuwe setje banden. Het was niet normaal, de vibraties die ik had. Ik klaag niet heel snel, maar dit was gewoon echt totaal niet te doen.”

En aan het begin van de tweede training was er een brake by wire-probleem. Verstappen: “Daarom moest ik terug de pits in. Gelukkig was het wel snel verholpen. Maar ja, het is natuurlijk niet ideaal. Daardoor werd die run natuurlijk een beetje opengebroken. En als het erom gaat dat je altijd temperatuur in je banden moet houden, is dat niet geweldig. Maar ja, we moeten gewoon dit weekend goed doorkomen, en dan weer naar een normaal circuit toe.”

