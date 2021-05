Het pareltje op de Formule 1-kalender is aanstaande: de Grand Prix van Monaco. Misschien niet de meest spectaculaire race qua inhaalacties maar de wedstrijd is wel altijd spannend: een foutje ligt elk moment op de loer. De teams en coureurs kunnen de aandacht geen moment laten verslappen want de vangrails zijn onverbiddelijk en de kans op een safety car-periode is altijd aanzienlijk. In 2020 stond de race door de coronacrisis niet op het programma maar tot grote vreugde van de meeste coureurs reist het circus voor de vijfde ronde van het seizoen af naar Monte Carlo. Wordt het weer zo’n zinderende strijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen als in 2019 of slaat een van de titelkandidaten een gaatje?

Hoe laat begint de Formule 1 Grand Prix van Monaco?

Datum: Zondag 23 mei 2021

Start Nederlandse tijd: 15.00 uur

De Grand Prix van Monaco in de straten van Monte Carlo vindt plaats op zondag 23 mei 2021. De race start om 15.00 uur Nederlandse tijd. Er is geen tijdverschil met Monaco. De GP van Monaco is qua afstand de kortste race van het seizoen met een lengte van ‘slechts’ 260 kilometer. Door de continue dreiging van incidenten en safety cars is de kans aanzienlijk dat het een lange zit wordt.

Tijdschema voor de Grand Prix van Monaco

Sessie Datum Tijd Eerste vrije training Donderdag 20 mei 11.30u-12.30u Tweede vrije training Donderdag 20 mei 15.00u-16.00u Derde vrije training Zaterdag 22 mei 12.00u-13.00u Q1 Zaterdag 22 mei 15.00u-15.18u Q2 Zaterdag 22 mei 15.25u-15.40u Q3 Zaterdag 22 mei 15.48u-16.00u Race Zondag 23 mei 15.00u

Uitzending Formule 1 op televisie

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten, of via het speciale Racing-kanaal

Start uitzending: 13.45 uur Nederlandse tijd

Start van de race: 15.00 uur Nederlandse tijd

Formule 1 op televisie kijken in Nederland kan alleen via Ziggo. De aanbieder heeft al een aantal jaar de uitzendrechten in handen en mag daardoor als enige de livebeelden van de sport tonen. De F1 is in omringende landen ook achter de betaalmuur verdwenen en dus niet meer te zien via het openbare net. Het Franstalige RTBF 2 zendt de Formule 1-races nog wel uit maar dit zit bij de meeste aanbieders niet in het standaardpakket. Het Belgische Sporza zendt op zondagavond om 17.30 uur Nederlandse tijd een samenvatting van de Grand Prix van Monaco uit. Dit is te zien via zender Eén.

Voor liveverslag van de Formule 1 ben je in Nederland dus gebonden aan Ziggo. Klanten van deze aanbieder kijken via het gratis kanaal 14 live naar de vrije trainingen, kwalificaties en races. De kwalificatie en race worden voorafgegaan door een uitgebreide voorbeschouwing. Wie geen abonnement op Ziggo heeft, kan Formule 1 kijken via de betaalmodule Ziggo Sport Totaal. Hiermee krijg je toegang tot zes extra sportzenders, waaronder het speciale Racing-kanaal. Daar kijk je niet alleen naar F1, maar ook naar andere kampioenschappen als DTM, Formule 2 en IndyCar. Ziggo Sport Totaal is verkrijgbaar bij alle aanbieders en kost 14,95 euro per maand.

De Grand Prix van Monaco start om 15.00 uur. De voorbeschouwing van Ziggo begint om 13.45 uur. Vanuit de studio in Hilversum blikken presentator Rob Kamphues, voormalig Red Bull F1-coureur en vaste analist Robert Doornbos en enkele gasten vooruit op de race. Kort voor 15.00 uur schakelt men live over naar Monaco voor het commentaar van Olav Mol.

Formule 1 kijken zonder Ziggo

In Nederland zijn er weinig opties om zonder Ziggo live naar de Formule 1 te kijken. RTL Deutschland zendt dit seizoen de Grands Prix van Emilia-Romagna, Spanje, Italië en Brazilië live uit. Het beste alternatief voor Ziggo is F1TV Pro, de officiële streamingsdienst van de Formule 1. Hier worden live alle trainingen, kwalificaties en races uitgezonden, inclusief voor- en nabeschouwing. Je kunt zelf bepalen naar welke commentator je wilt luisteren, zoals bijvoorbeeld Olav Mol of Martin Brundle. Daarnaast krijg je toegang tot extra features als livetiming, driver tracker en kijk je mee met de onboardbeelden van alle coureurs. Een abonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro per jaar.

Hoeveel ronden telt de GP van Monaco?

De Formule 1 Grand Prix van Monaco gaat over 78 ronden op het 3,337 kilometer lange circuit rond de haven van Monte Carlo. Daarmee is het qua afstand de kortste GP van het seizoen.