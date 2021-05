Terecht of niet, het aantal inhaalacties wordt door fans vaak gebruikt als de maatstaf voor een leuke race. Meer inhaalacties betekent meer actie en daardoor meer spanning, nietwaar?

Nou, niet per se. Was de overwinning van Daniel Ricciardo in de Grand Prix van Monaco 2018, terwijl hij een motorprobleem moest managen, niet sensationeel? En geldt datzelfde niet voor de winst van Lewis Hamilton in het prinsdom in 2019, toen hij een groot deel van de race met hevig versleten banden rondreed en Max Verstappen van zich af moest houden? Soms kan verdedigen net zo vermakelijk zijn als aanvallen. Daarom is de strijd tussen Fernando Alonso en Michael Schumacher in de Grand Prix van San Marino 2005 ook legendarisch.

Toch is er in veel gevallen niets zo saai als een race waarin nauwelijks ingehaald wordt. Daarom werd in 2011 DRS (Drag Reduction System) geïntroduceerd: een kunstmatig hulpmiddel om het inhalen te bevorderen. Dat resulteerde direct in meer spektakel. Al in de vierde race sinds de entree van DRS werd het hoogste aantal passeerbewegingen in de historie van de Formule 1 gemeten (al werd dat record later weer verbroken). Velen zijn van mening dat DRS het racen te gemakkelijk heeft gemaakt. De nieuwe regels voor 2022 moeten ervoor zorgen dat auto’s elkaar beter kunnen volgen door de hoeveelheid vuile lucht achter de wagen te verminderen. Het ultieme doel is het afschaffen van dit kunstmatige hulpmiddel, omdat de wagens al voldoende spektakel opleveren.

George Russell, Williams FW43 passeert Romain Grosjean, Haas VF-20 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Wat is een inhaalactie?

Eens simpele vraag maar het antwoord is ingewikkelder dan je denkt. Je zou zeggen dat een inhaalactie elke gebeurtenis is waarbij de ene auto een andere auto passeert. Dat is echter niet de definitie die gebruikt wordt bij het verzamelen van de data door de Formule 1. Een inhaalactie moet ten eerste plaatsvinden in een vliegende ronde, wat inhoudt dat inhaalacties in de eerste ronde technisch gesproken niet tellen. Ten tweede moet een actie stand houden tot de finishlijn van die ronde om succesvol genoemd te worden. Wanneer een rijder een concurrent inhaalt maar direct weer teruggepakt wordt, zijn dat voor de statistici niet twee maar nul inhaalacties.

Een inhaalactie moet gaan om een positie, dus het passeren van een achterblijver of het ‘unlappen’ telt niet. En het moet op de baan gebeuren: positiewisselingen door pitstops zijn geen echte inhaalacties. Kortom: het is niet zo gemakkelijk als je zou denken. De oorzaak zit hem in de dataverzameling: met deze methode is het gemakkelijker om op basis van rondetabellen statistieken van oude races te achterhalen. Zo komen de gegevens van alle Grands Prix uit de historie overeen en is de data eenvoudig te begrijpen en met elkaar te vergelijken. Een inhaalactie is met deze werkwijze een inhaalactie, ongeacht of die in 1950 of in 2021 plaatsvond.

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB12 pakt de leiding bij de start Foto: Red Bull Content Pool

Meeste inhaalacties in een droge race: 161, Grand Prix van China 2016

Het record van de race met de meeste inhaalacties is in handen van China. De Grand Prix in 2016 telde liefst 161 passeeracties voor positie, met Nico Rosberg in de Mercedes als uiteindelijke winnaar. Dit hoge aantal kwam deels doordat een aantal snellere rijders achteraan de grid stond. Lewis Hamilton begon achteraan na een probleem met zijn MGU-H in de kwalificatie. Kimi Raikkonen moest na een aanrijding vroeg binnenkomen voor een nieuwe voorvleugel. Bij dat incident viel ook Ferrari-teamgenoot Sebastian Vettel terug. En tot slot Daniel Ricciardo: hij kreeg een lekke band terwijl hij aan de leiding reed en zakte weg tot P17. Het hielp ook dat alle 22 wagens de finish haalden, een van de weinige races uit de historie waarbij geen enkele uitvaller op te merken viel. Het feit dat iedereen de eindstreep haalde, zorgde voor meer inhaalacties.

Het vorige record stond op naam van de Grand Prix van Turkije 2011, waar 79 inhaalacties in 58 ronden te noteren waren. Dit was pas de vierde race na de introductie van DRS en zorgde dus direct voor een record.

Fernando Alonso, Ferrari F2012, voor Sebastian Vettel, Red Bull RB8 Renault Foto: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Meeste inhaalacties in een regenrace: 147, Grand Prix van Brazilië 2012

Volgens bandenleverancier Pirelli waren er in de Formule 1-seizoensfinale van 2012 in Brazilië 147 inhaalacties te bewonderen. Dat is een record voor een regenrace. De omstandigheden maakten dit een van de meest zenuwslopende finaleraces aller tijden. Kampioenschapsleider Sebastian Vettel werd in de eerste ronde aangetikt en werd gedwongen tot een inhaalrace, om uiteindelijk Fernando Alonso te verslaan in de strijd om het kampioenschap. De Spanjaard eindigde achter McLaren-coureur Jenson Button als tweede. Vettel had voldoende aan de zesde positie om zijn derde opeenvolgende titel binnen te slepen. Daarmee hield hij aan het eind van de rit drie punten over ten opzichte van Alonso.

In deze race reed Force India-coureur Nico Hülkenberg voor het eerst aan de leiding. Hij nam in ronde 18 de eerste plaats over van Button en gaf hem dertig ronden later over aan Lewis Hamilton na een spin. In ronde 54 raakte het tweetal elkaar in de eerste bocht, waardoor beide rijders kansloos waren voor de zege. Drie ronden voor het einde crashte Paul di Resta, waardoor de race - en de WK-strijd - achter de safety car werd afgevlagd.

Jackie Stewart, BRM P261, voor Jim Clark, Lotus 33-Climax in de Grand Prix van Italië 1965 Foto: Motorsport Images

Meeste inhaalacties om de leiding: 41, Grand Prix van Italië 1965

De Grand Prix van Italië 1965 staat in de geschiedenisboeken als de race met de meeste wisselingen van leider. In de 76 ronden tellende wedstrijd werd er liefst 41 keer ingehaald om de leiding. Vier Britse rijders - Jackie Stewart, Graham Hill, Jim Clark en John Surtees - maakten er mede dankzij de krachtige slipstream een groot spektakel van. Uiteindelijk ging de winst naar Stewart, met drie seconden voorsprong op BRM-teamgenoot Hill. Clark en Surtees vielen uit met mechanische problemen.

De start van de race met slechts zes auto's Foto: Steve Swope / Motorsport Images

Minste inhaalacties in een race: 0, Grand Prix van Monaco 2003, Grand Prix van Amerika 2005, Grand Prix van Europa 2009

Sinds de oprichting van het Formule 1-wereldkampioenschap in 1950 zijn er slechts drie races geweest waarin geen enkele inhaalactie plaatsvond. Deze GP’s vonden plaats binnen een tijdsbestek van zes jaar. De GP van Amerika 2005 op Indianapolis staat vooral bekend om de enorme bandenproblemen bij Michelin, waardoor uiteindelijk slechts zes rijders (de drie teams met Bridgestone-rubber) aan de start verschenen. Enkel de coureurs van Ferrari, Jordan en Minardi meldden zich na de opwarmronde op de startgrid. Dit tot grote woede van de vele fans op de tribunes.

De Grand Prix van Rusland 2017 verdient ook een plekje in deze ‘eregalerij’: op de dag dat Valtteri Bottas zijn eerste F1-race won, werd er slechts eenmaal ingehaald.

Max Verstappen, Red Bull Racing, viert zijn zege op het podium Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Meeste inhaalacties door een coureur in één seizoen: 78, Max Verstappen (2016)

2016 was een belangrijk jaar voor Max Verstappen. De Nederlander maakte vroeg in het seizoen promotie van Toro Rosso naar Red Bull Racing en won zijn debuutrace voor het topteam in Spanje nadat Mercedes-teamgenoten Lewis Hamilton en Nico Rosberg elkaar van de baan reden. Volgens de data van Pirelli was Verstappen dat seizoen goed voor liefst 78 geslaagde inhaalacties: 18 voor Toro Rosso en 60 voor Red Bull. Dat is een gemiddelde van 3,7 per race. Teamgenoot Daniel Ricciardo kwam tot 61 passeerbewegingen. Als Verstappen niet had gereden, was dat ook al een record geweest.

Sebastian Vettel (2012), Michael Schumacher (2003) en Niki Lauda (1984) deelden tot dat seizoen 2016 het record met 60 inhaalacties. Felipe Massa en Mark Webber kwamen in 2013 tot 59. Jean-Eric Vergne passeerde in 2012 58 concurrenten en Sergio Perez 56 in 2016, evenveel als Kimi Raikkonen in 2013.

Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB8, leidt bij de start van de Grand Prix van Japan 2012 Foto: Motorsport Images

Meeste inhaalacties in een seizoen: 870, 2012

Het waren niet alleen Max Verstappen en Daniel Ricciardo die in 2016 voor veel geslaagde inhaalacties zorgden. Het hele veld leverde in 21 races liefst 866 passeerbewegingen af. Daarmee werd bijna geschiedenis geschreven, maar het seizoen met de meeste inhaalacties aller tijden is nog altijd 2012. In 20 Grands Prix waren 870 inhaalacties te noteren, een gemiddelde van 43,5 per race. Dat is net iets meer dan het gemiddelde van 43,2 uit 2011, het jaar waarin DRS voor het eerst werd gebruikt.

Het gemiddelde aantal inhaalacties per race zakte in 1994 aanzienlijk in. Dat jaar werd bijtanken opnieuw geïntroduceerd, wat resulteerde in 18,1 inhaalacties per race. Het jaar ervoor was het gemiddelde nog 24,5. Het gemiddelde steeg direct weer toen bijtanken in 2010 werd verboden: van 13,2 per race in 2009 naar 23,8 in 2010.

Video: Waarom DRS momenteel de beste optie is in de Formule 1