Formule 1 haalt Grand Prix van Singapore van kalender

Nadat de Formule 1 in 2020 al in een vroeg stadium een streep zette door de Grand Prix van Singapore, keerde de race terug op de kalender voor 2021. De race in de Aziatische stadstaat stond gepland voor het weekend van 1 tot en met 3 oktober, maar toch gaat het er ook dit jaar niet van komen. Dat werd eerst gemeld door de BBC, waarna bronnen dat bevestigden aan Motorsport.com. De Singaporese overheid heeft besloten dat de strikte controlemaatregelen in de strijd tegen COVID-19 niet passen bij het organiseren van een F1-race, waarbij duizenden fans het land bezoeken.

Singapore is een van de landen die er goed in is geslaagd om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Daarvoor heeft het land onder meer strikte reisbeperkingen ingesteld, terwijl er ook een uitgebreid test- en traceersysteem is opgezet om besmettingen snel op te sporen. In overleg met de Formule 1 is vervolgens besloten om de race van de kalender te halen.

Een officieel statement van de F1 over de afgelasting is er nog niet. Een woordvoerder van de F1 maakte wel duidelijk dat de commerciële rechtenhouder aan de slag gaat met promotors, zodat de volledige kalender van 23 races afgewerkt kan worden. “We blijven met alle promotors samenwerken tijdens deze fluïde tijd en we hebben voldoende opties om ons indien nodig aan te passen", aldus de woordvoerder.

Naar verluidt heeft de F1 meerdere opties voor de opening die Singapore creëert. De eerder afgelaste Grands Prix van Turkije en China zouden bijvoorbeeld kandidaat zijn om de lege plek van Singapore op te vullen. Datzelfde geldt voor het Circuit of the Americas, dat in dat geval een tweede F1-race krijgt. Mocht het zover komen, dan wordt de eerste race nabij Austin tussen 15 en 17 oktober afgewerkt, gevolgd door de Amerikaanse GP tussen 22 en 24 oktober.