Perez na snelste tijd in VT2: "Beste vrijdag van het seizoen"

De Mexicaanse coureur van Red Bull had – nadat hij in de eerste sessie vierde werd – in VT2 de snelste tijd neergezet en was tot de conclusie gekomen dat hij eindelijk de RB16B begint te begrijpen.

De 31-jarige Sergio Perez in de winter na jaren trouwe dienst de overstap van Racing Point naar Red Bull. Net als veel andere coureurs die van team wisselden, kampte de Mexicaan aanvankelijk met wat aanpassingsproblemen. Het leidde nog voor aanvang van het seizoen tot de ontboezeming dat hij zeker vijf races nodig had om aan de Red Bull-bolide te wennen.

Inmiddels zijn we toe aan race zes van het Formule 1-seizoen en Perez lijkt woord te hebben gehouden. Met een tijd van 1.42.115 was hij in de tweede sessie zelfs een tiende sneller dan teamgenoot Max Verstappen. Na afloop van de vrijdagse trainingen zei Perez dat de debriefing na Monaco hem had geholpen om de RB16B beter te begrijpen. “Ik denk dat we na Monaco heel veel vooruitgang hebben geboekt, we hebben een heel grondige analyse gemaakt”, zei Perez in Baku. “Vandaag was het zo van ‘Nou, eindelijk begrijp ik deze auto een beetje beter’, hoe ik er mee moet rijden en zo. Dus in dat opzicht denk ik dat dit de beste vrijdag van het seizoen is, de meest complete vrijdag als het gaat om data en hoe comfortabel ik me voel met de auto.”

Perez heeft sowieso een goed track record in Azerbeidzjan. Hij eindigde er in zijn Force India-dagen al twee keer op het podium: zowel in 2016 als in 2018 werd hij derde in Baku, terwijl hij bij de laatste editie (in 2019) als zesde eindigde. Hoewel in het verleden behaalde resultaten nooit een garantie bieden voor de toekomst, zijn die prestaties hoopgevend voor komend weekend. Of, zoals Perez het zelf verwoordde. "Ik denk dat we zeker in de mix zullen zitten. Hopelijk zijn we morgen in staat om een goede ronde zonder problemen te rijden. Dat is erg belangrijk.”