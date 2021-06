Vraagtekens bij Mercedes in Baku: “Komen duidelijk snelheid tekort”

Na een teleurstellend verlopen weekend in Monaco hoopt Mercedes dit weekend in Baku orde op zaken te stellen, maar tot dusver ziet het er niet bepaald rooskleurig uit voor de Brits/Duitse renstal. Waar het team van Red Bull de vrijdag met beide auto’s bovenaan de tijdenlijsten afsloot, zat Mercedes in de tweede vrije training met geen enkele auto bij de snelste tien. Lewis Hamilton eindigde de dag op een volle seconde van snelste man Sergio Perez op de elfde plek. Teamgenoot Valtteri Bottas kwam zelfs niet verder dan de zestiende tijd.

Gebrek aan grip

De vraag of Mercedes het nog een beetje lastig heeft in de straten van Baku noemt Bottas nog een understatement: "Een beetje is niet de juiste term, het was heel, heel erg lastig voor ons vandaag”, sprak Bottas na afloop voor de camera’s van de Formule 1. “We komen duidelijk snelheid tekort en er lijkt gewoon een gebrek aan algehele grip. Qua balans zitten we er niet eens zo ver vanaf. Oké, de auto is misschien wat onvoorspelbaar, maar het voelt gewoon alsof we grip tekort komen. De auto glijdt alle kanten op. Het gaat een lange avond worden.”

“Monaco was ook niet gemakkelijk, maar daar stonden we er in de kwalificatie tenminste nog min of meer bij. Nu lijken we er echt behoorlijk ver vanaf te staan. Het is dus absoluut een lastigere dag dan we verwacht hadden. We moeten nog uitzoeken hoe dat komt.”

Net als Bottas zat ook teamgenoot Lewis Hamilton vol vragen na de vrijdag in Baku. De Brit liet tijdens de tweede vrije training over de boordradio al horen dat hij geen idee had waar hij een verbetering van de rondetijd vandaan moest toveren. “Ik had eerlijk gezegd best een goede dag. De rondjes voelden clean, ik maakte op een blokkerend wiel in de eerste vrije training na niet echt fouten en over het algemeen voelde het alsof ik best goed aan het rijden was. De auto voelde ook beter aan in de tweede vrije training, maar er zat gewoon niet meer tijd in. We staan er absoluut een flink stuk achter en ik denk dat iedereen zich wel op zijn achterhoofd zal krabben en in de data zal duiken om uit te vogelen waar we ons moeten verbeteren. De long run was in ieder geval wel wat beter.”

Net als Bottas klaagde ook Hamilton over een gebrek aan grip: “Ik was aan het pushen, ik zat echt op de limiet, maar de auto heeft zijn beperkingen. Er zijn plekken waar ik sneller zou moeten kunnen, maar de er is gewoon geen grip. Dat zullen we uitzoeken, maar het valt niet mee om buiten de top tien te staan wanneer je op de andere circuits wel gewoon de snelheid had. Dus ja, ik weet niet echt waarom we staan waar we nu staan.”

Lange runs wel veelbelovend

Hamilton had het vermoeden dat zijn team qua snelheid vrijdag eerder een stap achteruit heeft gezet dan andersom, al boden de snelle rondetijden tijdens zijn lange run wel nog enige vorm van hoop voor de race op zondag: “Ja zoals ik al zei was het over het algemeen best een goede dag. Ik was gewoon niet heel erg snel, daar moeten we aan werken.”

Ook Bottas constateerde dat zijn team er voor zondag iets beter voor lijkt te staan: "De long run lijkt wel iets beter, maar we komen gewoon snelheid tekort. Dat is zeker. Er lijkt iets fundamenteels mis te zijn, we moeten uitzoeken wat. We komen vooral grip tekort en dat kan vele oorzaken hebben. Op het moment weet ik het dus nog niet. Het was geen gemakkelijke dag en we hebben nog een hoop werk voor de boeg", concludeerde de Fin.