F1 gaat dit seizoen testen met HDR TV-uitzendingen

In Groot-Brittannië is het afgelopen jaar al door sportzender BT Sport met HDR-uitzendingen geëxperimenteerd. Sky Sports, dat de Britse Formule 1-rechten heeft, wil tegen de zomer de infrastructuur klaar hebben om HDR-uitzendingen mogelijk te maken. In de Verenigde Staten – de achtertuin van F1’s moedermaatschappij Liberty Media – maakt onder andere NASCAR gebruik van de nieuwe technologie.

Verwacht wordt dat de grote doorbraak van HDR komende zomer tijdens de Olympische Spelen zal plaatsvinden. Ian Holmes, de mediadirecteur van de Formule 1 is enthousiast over de ontwikkelingen. “Een van de dingen waar we specifiek naar kijken is HDR, high dynamic range. Dat kan snel bewegende objecten erg goed in beeld brengen. We zullen dit jaar tests uitvoeren, dat is voor ons potentieel de volgende stap bij het uitbreiden van ons aanbod.” Daarbij is het wel van belang dat er vraag is naar HDR. “We moeten goed kijken naar wie het zou kunnen nemen. Als we morgen een livefeed aanbieden, zouden er maar weinig mensen gebruik van kunnen maken. Het is soms zo dat je prachtige technologie in huis hebt en de omroepen er klaar voor zijn, maar de apparatuur van de mensen thuis er nog niet klaar voor is.”

Het is vooral met die wetenschap in het achterhoofd dat de Formule 1 met een schuin oog naar de Zomerspelen in Tokyo kijkt. “De Olympische Spelen vormen altijd een duwtje in de rug, omdat het eens in de vier jaar is. Er komt vaak heel wat technologie uit voort, dus ik ben heel erg geïnteresseerd wat er gaat gebeuren nu de Spelen in [technologieland] Japan zijn. Ik verwacht dat HDR iets is waar we heel enthousiast over kunnen zijn.”