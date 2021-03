Marko: Beste test uit Red Bull-geschiedenis, maar Mercedes favoriet

Red Bull Racing heeft in Bahrein weinig noemenswaardige problemen gekend. Het leidt in combinatie met de snelste tijd voor Max Verstappen tot optimisme. "We zijn erg tevreden. Dit is zeker de beste test geweest sinds de oprichting van Red Bull Racing. Alles is naar wens verlopen", laat Marko aan het Duitse RTL weten. "In vergelijking met Mercedes lijkt onze auto iets rustiger. Dat maakt het voor coureurs makkelijker, ook als ze op de limiet zitten. Dat was ook het voornaamste doel. Niet om de auto langzamer te maken zodat hij makkelijker te besturen zou zijn, maar we wilden wel een snelle auto maken die makkelijker te hanteren is. Volgens mij is dat goed gelukt."

Verstappen stond mede daardoor bovenaan de tijdenlijst, al zegt dat volgens Marko nog niks. "We weten dat Mercedes de favoriet is. Ik ga ervan uit dat zij met beduidend meer brandstof hebben gereden dan dat wij hebben gedaan. Dat laat ook zien dat zij zeer veel zelfvertrouwen hebben. Ik neem aan dat ze nog wel het één en ander in petto hebben", ziet de Oostenrijker Mercedes nog altijd als het te kloppen team. "Mercedes blijft favoriet en wij zijn de eerste uitdager, zo zie ik de situatie nog steeds. Daarachter zal een aardige strijd ontstaan. Ik denk dat McLaren zich wel af kan scheiden van de rest, al zitten ze nog niet op het niveau van Mercedes en van ons. In de middenmoot zit het dit jaar nog iets dichter bij elkaar."

Om de strijd met Mercedes aan te kunnen gaan, is het belangrijk dat Red Bull met twee coureurs tegen de zwartgemaakte Zilverpijlen kan vechten. Daarvoor moet de Mexicaanse aanwinst wel goed met de RB16B overweg kunnen, of is die auto vooral op maat van Verstappen gemaakt? "Nou, we hebben nog nooit een typische Verstappen-auto gehad hoor. Verstappen kon er gewoon ieder jaar optimaal mee omgaan, ongeacht hoe onze auto was. Dat is andere coureurs in het team niet gelukt. Maar door al zijn routine en alle ervaring gaan we ervan uit dat Perez in de race best dicht bij Verstappen kan komen."

