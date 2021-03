Alonso: Kalender met 23 races voor iedereen een uitdaging

De Formule 1-kalender bestond tot enkele jaren geleden uit zo’n 18 races, maar onder Liberty Media is duidelijk geworden dat een schema met 25 races in de toekomst niet uitgesloten is. Dit seizoen stonden er 23 races op de originele kalender, al moet het nog uitvoerbaar blijken met de huidige situatie rond corona. De Grand Prix van Australië is inmiddels op de lange baan geschoven en het is een aannemelijk scenario dat er meer overzeese wedstrijden uitvallen. Voor Alonso betekent het dat hij een pittig seizoen voor de boeg heeft, al ziet hij meerdere uitdagingen bij zijn terugkeer in de F1-paddock.

“Het wordt voor iedereen in het team en eigenlijk iedereen in de paddock een grote uitdaging, de [kalender met] 23 races”, zei Alonso in Bahrein. “We moeten rekening houden met dat aantal en proberen om energie te sparen. Wanneer je in juni, augustus en september wat energie kunt sparen, kan dat ervoor zorgen dat je nog fris bent als de races in november en december plaatsvinden. Zo zijn er nog wel wat dingen waar ik na twee jaar weer aan moet worden, maar dan gaat het om de werkwijze van het team en de indeling van een raceweekend. Het is trouwens niet zo dat ik twee jaar elk weekend thuis zat, ik heb eigenlijk elk weekend wel geracet.”

Alpine F1 zal zich dit jaar weer mengen in de strijd om de derde plaats bij de constructeurs, vorig jaar bleef het team steken op de derde plaats. Hoewel de strijd fel betwist zal worden, vreest de tweevoudig wereldkampioen deze uitdaging niet. “Ik vrees geen enkele uitdaging, maar de middenmoot is zoals het er nu naar uitziet weer ongelofelijk competitief”, vervolgde Alonso. “Dat is iets waar we naar kijken en het wordt heel belangrijk om elk weekend te maximaliseren en te scoren. Het regelmatig scoren van punten is van groot belang.”

Het nieuwe seizoen begint op zondag 28 maart met de Grand Prix van Bahrein. Alonso maakt dan zijn 312de start in de Formule 1.