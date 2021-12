F1-auto’s 2022 voelen in sim niet heel anders aan, stelt Bottas

De Formule 1-teams werken op volle toeren aan de gloednieuwe auto’s. In 2022 treedt het nieuwe reglement in werking, waarbij de neerwaartse druk vooral gegenereerd wordt middels grondeffect. Dit moet ervoor zorgen dat de coureurs elkaar langer en dichter kunnen volgen, met meer spektakel op de baan tot gevolg.

Een aantal coureurs heeft de nieuwe auto al in de simulator uitgeprobeerd. De algemene opinie was dat er een heel andere rijstijl vereist is. Die mening wordt niet gedeeld door Valtteri Bottas. De Fin heeft in de afgelopen periode in zowel de simulator van Mercedes als van zijn nieuwe werkgever Alfa Romeo gezeten. Refererend aan de simsessies bij Mercedes eerder dit jaar, en bij Alfa Romeo enkele maanden geleden, zei Bottas: “Op dat moment leken de wagens wat aan downforce te ontberen. Maar het algemene gevoel, in elk geval in de sim, was in beide gevallen niet heel anders. We kunnen niet simuleren hoe het is om een andere wagen te volgen, maar het is niet totaal anders. Misschien wat minder neerwaartse druk, maar dat zal nog veranderen.”

Norris vergelijkt 2022-auto met Formule 2-bolide

De uitspraken van Bottas zijn opvallend, aangezien McLaren-coureur Lando Norris de nieuwe auto vergeleek met een F2-bolide. “De rijstijl zal zeker anders zijn”, zei de Brit toen Motorsport.com hem vroeg naar de verschillen. “Ik denk dat het in bepaalde opzichten niet meer zo leuk is om mee te rijden. Het zal wat meer op de limiet zijn, een beetje zoals in de F2 waar je ziet dat men meer moet vechten met de auto. Maar ik kan het mis hebben, want het verandert snel. Een maand geleden voelde het heel anders aan dan nu, en het zal bij de eerste race ook weer heel anders zijn.”

"Hopelijk in de toekomst weer net zo snel"

Bottas vindt het wel jammer dat de sport afscheid neemt van de high downforce-wagens die de afgelopen jaren alle ronderecords hebben verbroken: “Het was leuk, met name in 2020. Die auto’s waren zelfs nog sneller dan de wagens van 2021, met meer downforce. Het was leuk, maar ik laat je volgend seizoen weten hoe deze aanvoelen. Als de races beter zijn en je elkaar beter kunt volgen, dan moet het leuker worden. Ik hoop dat we in de toekomst weer net zo snel zijn als nu. Hopelijk is dat het geval.”

Dit verandert er in 2022 aan de Formule 1-auto's: