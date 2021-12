Mick Schumacher won in 2020 de titel in het Formule 2-kampioenschap en promoveerde afgelopen seizoen naar de koningsklasse van de autosport. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael kon met de Haas F1-bolide echter weinig uitrichten. Het Amerikaanse team ontwikkelde de auto niet om zich volledig te kunnen focussen op de nieuwe reglementen van 2022. Bovendien had Schumacher weinig aan zijn teamgenoot Nikita Mazepin, eveneens debutant en doorgaans een stuk langzamer. Ondanks het moeizame debuutjaar beleefde Schumacher toch enkele hoogtepunten. De Duitser kwam in Frankrijk en Turkije in Q2 terecht. Een puntenfinish zat er echter niet in.

Sebastian Vettel, mentor en vriend van de jonge Schumacher, is zeer te spreken over de prestaties van de debutant: “Het is lastig om zijn seizoen te beoordelen omdat de auto zoveel snelheid tekortkwam”, aldus de viervoudig wereldkampioen. “Maar wie beter kijkt, ziet dat hij ongelofelijk gepresteerd heeft met zo’n slechte auto door een paar keer Q2 te halen, een aantal sterke races te rijden, soms te vechten met auto’s die veel sneller waren en mannen die veel rapper waren te volgen. Dat is een geweldige prestatie, en een belangrijke boost voor het gehele team. De vooruitzichten waren voor dat team vanaf het begin al slecht, want er werd niets ontwikkeld en ze hadden een grote achterstand.”

Als eerste in de paddock, als laatste weer naar huis

Mick werd afgelopen jaar binnen en buiten het team geprezen om zijn werkethiek, iets waar zijn vader Michael ook om bekendstond. Vettel hoopt dat zijn pupil in 2022 meer van zichzelf kan laten zien in een betere auto: “Als je het gehele jaar bekijkt, dan was Mick altijd blij, enthousiast en graag aan het werk. Hij kwam elke dag als een van de eersten - als hij al niet de eerste was - de paddock binnen en vertrok altijd als een van de laatsten. Hij toonde belangstelling in het team en probeerde hen te motiveren. Nog naast de prestaties op de baan, en wat kleine fouten die in een debuutjaar kunnen voorkomen, heeft hij geweldig gepresteerd. Ik hoop echt dat hij volgend jaar een betere wagen krijgt zodat hij kan laten zien waar hij echt toe in staat is.”