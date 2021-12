Na drie jaren bij de formatie uit Grove heeft George Russell de deur na de Grand Prix van Abu Dhabi achter zich dichtgetrokken. De eenvoudig podiumfinisher - tijdens het waterballet van op Spa - krijgt in 2022 zijn welverdiende promotie naar het fabrieksteam van Mercedes. Maar hoezeer iedereen bij Williams hem die stap hogerop ook gunt, belooft Russells vertrek wel een behoorlijke aderlating te worden. Zo is hij tijdens de voorbije jaren slechts eenmaal verslagen door een Williams-teamgenoot op zaterdag en moest hij de kar op zondag ook vaak trekken.

Zijn vriend en opvolger Alexander Albon, die zelf zijn tweede kans krijgt in de koningsklasse, heeft volgend jaar de schone taak om die grote schoenen te vullen. Het lijkt wat veel gevraagd en daarom maakt Jost Capito alvast duidelijk dat het geen directe vergelijking met Russell moet worden. "Alex krijgt inderdaad zijn tweede kans en is vooral bereid om ons team verder te helpen. Hij komt niet binnen met de gedachte 'oké, ik ga hier meteen even races winnen'. Nee, het is duidelijk dat hij het team samen met Nicholas, de engineers en ons allemaal nog verder moet ontwikkelen. Tot dusver kan ik zeggen dat hij volop van die rol lijkt te genieten en dat hij goed samenwerkt met Nicholas."

Op het circuit zullen beide heren dan ook op gelijke voet staan. "Wij zullen volgend jaar geen nummer één en nummer twee hebben. Beide coureurs worden op exact dezelfde manier behandeld en dat betekent dat Nicholas ook zijn stempel kan drukken." Dat laatste is in het voorbije jaar overschaduwd door Russell, zo legt Capito uit. In zijn optiek heeft Latifi grote stappen gezet, al werd dat niet zo zichtbaar omdat zijn teammaat er doorgaans voor zat. "Nicholas heeft het echt goed gedaan. Het resultaat laat dat misschien niet zien, maar op meerdere momenten was hij in staat om George te verslaan in de kwalificatie, al viel het kwartje vaak net niet zijn kant op door dingen buiten zijn macht. Maar de onderlinge verschillen waren niet zo groot. Het is absoluut niet makkelijk om de teamgenoot van George te zijn, maar hij heeft dat geweldig gedaan."

Nu Russell vertrekt, breekt het moment aan voor Latifi om uit de schaduw te stappen. "En ik weet ook zeker dat hij zichzelf nog verder kan verbeteren. 2021 is pas zijn tweede seizoen in de Formule 1 geweest en het eerste jaar was heel vreemd door corona", voegt Capito toe. Het maakt dat de Duitser veel vertrouwen heeft in zijn line-up voor 2022. "Alex en Nicholas zijn in de Formule 2 ook al teamgenoten geweest, in 2018. Verder zijn George en Alex erg goede vrienden van elkaar. Ik denk dat Alex perfect bij ons team past en dat hij ook precies is wat het team in deze fase nodig heeft."