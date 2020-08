Na de Grand Prix van Groot-Brittannië van afgelopen weekend maakt de Formule 1 een tweede stop op het fameuze circuit van Silverstone. Dit weekend staat de 70th Anniversary Grand Prix op de kalender. De twee races op Silverstone vormen tweederde van de tweede triple header van dit seizoen, die wordt afgesloten met de Grand Prix van Spanje van 14 tot 16 augustus.

Waarom racet de Formule 1 nog een keer op Silverstone?

Doordat COVID-19 een groot deel van het geplande programma overhoop gooide, en de reismogelijkheden van de F1-teams aanzienlijk beperkte, is de Formule 1 genoodzaakt om in 2020 zoveel mogelijk races op Europese bodem te organiseren. Een idee dat op goedkeuring van alle betrokken partijen kon rekenen was het organiseren van meerdere races op hetzelfde circuits als back-to-back weekends. Op deze manier zouden kosten bespaard worden en het verkleint de kans op besmettingen in de paddock aangezien er minder gereisd hoeft te worden. Daarom begon het F1-seizoen met twee opeenvolgende races op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Een vergelijkbare double header vindt nu plaats op Silverstone.

Waarom heet deze race de 70th Anniversary Grand Prix?

In 2020 is het zeventig jaar geleden dat het eerste Formule 1-seizoen als wereldkampioenschap plaatsvond. Dat was in 1950. Het seizoen bestond toen uit zeven evenementen. Het F1-seizoen 1950 begon op het circuit van Silverstone op 13 mei en eindigde op Monza in Italië op 3 september. Alfa Romeo-coureur Giuseppe Farina werd de eerste Formule 1-kampioen ooit. Om het jubileumseizoen kracht bij te zetten is de tweede Grand Prix van 2020 op Silverstone omgedoopt tot de 70th Anniversary Grand Prix.

Is dit de laatste keer dat de Formule 1 tweemaal op hetzelfde circuit racet?

Ja en nee. De initiële kalender van acht races beschikte over twee dubbele races op hetzelfde circuit: de Red Bull Ring en Silverstone. Sindsdien heeft de F1 nog Mugello, de Nürburgring, Sochi, Imola en Portimao toegevoegd aan het programma. Al deze Europese circuits organiseren slechts een race.

Er bestaat echter een kans dat Bahrein in november/december een dubbele ronde organiseert. De Formule 1 wil het seizoen afsluiten in het Midden-Oosten. Of er twee races plaatsvinden op het Bahrain International Circuit hangt ervan af of de F1 buiten Bahrein en Abu Dhabi nog meer races in Azië aan de kalender kan toevoegen. Beide races zijn overigens nog niet officieel bevestigd maar de verwachting is dat dat in de komende maanden gebeurt. Mocht Bahrein toestemming krijgen om twee races te organiseren, dan vindt de tweede race mogelijk plaats op de kortere, 3,534 kilometer lange ‘oval’, die deels gebruik maakt van het gebruikelijke circuit.

Verandert er iets ten opzichte van de Britse Grand Prix?

Nee. De 70th Anniversary Grand Prix volgt hetzelfde format als de GP van Groot-Brittannië. De race op zondagmiddag wordt verreden over 52 ronden op het 5,891 kilometer lange Silverstone. Bandenleverancier Pirelli neemt echter wel zachtere banden mee. De Italiaanse fabrikant stelt de C2, C3 en C4 compounds beschikbaar voor deze race, terwijl de teams tijdens de Britse GP de C1, C2 en C3 konden gebruiken. Dit kan een belangrijke rol gaan spelen in de race, aangezien meerdere rijders - waaronder Mercedes-duo Lewis Hamilton en Valtteri Bottas - laat in de race te maken kregen met kapotte banden.

Staat Silverstone al zeventig jaar op de F1-kalender?

De Grand Prix van Groot-Brittannië is sinds de start van het F1-wereldkampioenschap in 1950 elk jaar verreden. Silverstone was in het merendeel van de jaren de thuishaven van de Britse GP, al hebben Brands Hatch en Aintree de race ook georganiseerd. Silverstone staat daarom ‘slechts’ 54 seizoenen op de F1-kalender. Sinds 1987 is het circuit de organisator van de GP van Groot-Brittannië. In 1993 stond Donington Park ook op de kalender, maar dat gebeurde onder de naam Grand Prix van Europa.

Formule 1-kalender 2020: