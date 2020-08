Wolff: Hülkenberg als reservecoureur interessant idee

Op zondag kwam Hülkenberg weliswaar niet in actie wegens een defect aan de motor, maar zijn prestaties tijdens de trainingen en kwalificatie maakten indruk, zowel bij experts als medecoureurs. In een tijdsbestek van nog geen 24 uur kwam Hülkenberg uit Duitsland overvliegen, meldde hij zich in de fabriek, onderging hij een coronatest en zat hij in zijn bolide voor de eerste training. Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff viel het optreden op. “Wat hij op vrijdag neergezet heeft, is erg solide. En ook op zaterdag was het niet slecht, zoals verwacht.” In de vrije trainingen eindigde de Duitser als achtste, in de kwalificatie als dertiende. Toch zat hij niet erg ver van de concurrentie af. “Ik vind dat Hülkenberg zich zeer goed heeft verkocht. Als je negen maanden niet in een racewagen gezeten hebt, is dit heel knap. Het is jammer dat hij niet kon racen.”

Na een vraag of Hülkenberg misschien wel reservecoureur bij Mercedes kan worden, antwoordde Wolff: “Hij is een goede kandidaat. Een Duitse coureur kan altijd een interessant idee zijn. Ook als reserverijder.” Volgens Wolff staat Mercedes er echter al goed voor qua coureurs. “Ik denk dat we de situatie goed moeten bekijken. Wat willen we volgend jaar bereiken met onze line-up? Maar hij kan zeker een kandidaat zijn.”

De kwestie is actueel omdat Esteban Gutierrez, de huidige reservecoureur van Mercedes, geen geldige superlicentie meer heeft.