De veranderingen aan de vloer, brake ducts en diffuser waren in eerste instantie bedoeld om het downforceniveau van de Formule 1-wagens met 10 procent terug te brengen. Op basis van de eerste berekeningen hebben sommige teams al de helft daarvan teruggewonnen met andere slimme ingrepen.

In Bahrein werd duidelijk dat de reglementsveranderingen bepaalde teams meer in de kaart speelden dan anderen. Met name de teams met een low rake-concept leken moeite te hebben om de verloren downforce terug te winnen. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de meeste updates in het eerste Grand Prix-weekend van het jaar te vinden waren op en rond de vloer. De rest van het reglement is vrijwel ongewijzigd dus de winst valt vooral hier te behalen.

Focus op de vloer

Aston Martin heeft, net als Mercedes, voor een veel agressiever ontwerp van de vloer en de bijbehorende aerodynamische elementen gekozen. Naar alle waarschijnlijkheid heeft dat te maken met het low rake-concept. Aston Martin kwam voor de seizoensopener met nog een aantal nieuwigheden ten opzichte van de wintertest en introduceerde een geheel vernieuwd pakket. Onder meer de breedte van de vloer was aangepast. De Britse renstal heeft ervoor gekozen om niet de volledig beschikbare ruimte voor de vloer te benutten, maar past een meer uitgesproken Z-vorm toe in plaats van een taps toelopend ontwerp. Dit concept zien we ook bij een aantal andere teams en heeft als meerwaarde dat het verlies aan vloeroppervlak gecompenseerd wordt door aerodynamisch gewin vanwege de meer conventionele rechte rand van de vloer.

Daarbovenop heeft het team uit Silverstone een extra vin toegevoegd aan het eerste cluster. Hierdoor komt het totaal aantal vinnetjes op zes. Daarachter was nog eens een drietal gepositioneerd (blauwe pijl in headerfoto). De vinnen op de rand kort voor de achterband waren ook verfijnd (rode pijl). Deze structuur is nu opgedeeld in twee hoofdelementen. Het voorste element bestaat uit diverse naar buiten gerichte vinnetjes terwijl de tweede structuur meer op flapjes lijkt en lager is.

Red Bull RB16B vloer Foto: Giorgio Piola

Red Bull Racing voerde al tijdens de wintertest de eerste veranderingen door aan de vloer, met de komst van een vinnetje halfweg en twee kortere, naar buiten gerichte vinnen kort voor de achterband. In Bahrein voegde het team uit Milton Keynes daar nog een gekrulde variant in de centrale sectie van de vloer aan toe. Hiermee wil men de luchtstroom rondom en langs de band verbeteren en, nog belangrijker, de turbulentie afkomstig van de roterende band in de baan van de diffuser verminderen.

Williams heeft in deze fase van het seizoen een meer simplistische benadering toegepast, maar kwam desondanks in de GP van Bahrein met enkele updates. Zo verscheen er een drietal vleugeltjes (rode pijl) op de vloer om de luchtstroom rond de band te beïnvloeden.

Alpine kwam met twee nieuwe configuraties van de vloer naar de seizoensopener. De eerste variant (zie foto hierboven) beschikte over een extra vleugeltje halfweg de vloer (rode pijl) en twee driehoekige elementen daar net achter. Bij de andere optie waarmee geëxperimenteerd werd waren de vinnen voor de achterband voorzien van korte inkepingen in het bovenste gedeelte, in plaats van gleuven over de gehele lengte die normaliter gebruikt worden.

Maar, net zoals de boemerang-achtige fairing op de halo waarmee Esteban Ocon in de training reed (zie hieronder), werd deze vloer niet gebruikt in de race. Dat duidt erop dat Alpine meer tijd nodig heeft om de bepalen of de wijzigingen de gewenste winst opleveren.

Esteban Ocon, Alpine A521 Foto: Charles Coates / Motorsport Images

Ferrari kwam in het eerste raceweekend van het jaar niet in actie met diverse updates, al is het nog altijd de moeite waard om een noviteit waarmee de Scuderia al tijdens de wintertest op de proppen kwam te bekijken. Het team heeft op de rand van de diffuser drie flinke vinnen geplaatst. Hiermee wordt de lucht en turbulentie in de betreffende regio veranderd zodat dit geen impact heeft op belangrijkere luchtstromingen die bedoeld zijn om de algehele prestaties van de wagen te verbeteren.

Ferarri SF21 vloer Illustratie: Giorgio Piola

De stap van Alfa Romeo

Niet alle teams hebben zich gefocust op de nieuwe vloer. Alfa Romeo heeft veel energie gestoken in de ontwikkeling van een nieuwe voorvleugel, voorzien van een gleuf in de voetplaat. Hierdoor kan de lucht van de bovenzijde samenkomen met de stroming aan de onderkant van de voetplaat, wat het ‘plakken’ van de luchtstroom aan het oppervlak moet verbeteren.

Dit is echter geen nieuw concept: AlphaTauri introduceerde eind vorig jaar eenzelfde idee en rijdt er ook dit seizoen mee.

De vorm en positie is weliswaar anders maar het idee blijft hetzelfde: de lucht aan de bovenzijde van de voetplaat wegsluizen naar beneden en daar invloed uitoefenen op de luchtstroming. De lucht die aan de bovenzijde blijft wordt verderop door een driehoekig vinnetje en een Gurney naar buiten gestuwd om de turbulentie afkomstig van de roterende voorband te beïnvloeden.

Mercedes W12 extra cooling detail Illustratie: Giorgio Piola

Formule 1-teams zoeken altijd de limiet wanneer het aankomt op koeling, aangezien openingen in het bodywork de aerodynamische efficiëntie van de wagen negatief beïnvloeden. Op circuits in warmere landen moet deze prijs echter betaald worden, anders raakt de auto oververhit met kostbare gevolgen. Mercedes koos er in Bahrein voor om met de maximale koelopening naast de sidepod te rijden en niet om de koeling aan de achterzijde te vergroten. Deze koelopening bevindt zich op het punt waar de halo en de sidepod samenkomen. Met een verwisselbaar paneel kan de formatie gedurende het jaar eenvoudig meer of minder koeling creëren in de zoektocht naar de juiste balans tussen koeling en aerodynamische prestaties.

In de voorbereiding werd er al veel gesproken over de diffuser van McLaren. Het team uit Woking heeft op dit vlak duidelijk een andere route gekozen dan de concurrentie. In bovenstaande animatie leggen we uit wat er precies veranderd is en hoe dat werkt.