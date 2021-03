Wolff weerlegt kritiek van Bottas op strategie

Bottas kwam na de start van de Bahrein GP achter Ferrari-coureur Charles Leclerc terecht en liep vanaf dat moment achter de feiten aan. Toen ook de tweede pitstop nog mislukte door een probleem met de wheelgun, was de race van Bottas helemaal voorbij. De Fin ging laat in de race nog naar binnen om de snelste raceronde te rijden en eindigde daardoor op grote afstand van Lewis Hamilton en Max Verstappen als derde.

Na de wedstrijd liet Bottas blijken dat hij teleurgesteld was in de strategie dat het team voor hem had bedacht. “Het is teleurstellend”, stelde Bottas. “Het is goed voor het team dat we punten gepakt hebben, maar mijn strategie was behoorlijk defensief. Ik was daar verrast door, dat is niet normaal. Toen had ik ook nog een langzame pitstop en waren m’n kansen helemaal verdwenen. We hebben gezorgd dat we twee auto’s vooraan hadden en op die manier konden we de strategie uitspelen, maar ik denk dat er van mijn kant meer in had gezeten.”

Op de vraag van Motorsport.com of Mercedes een alternatieve strategie had kunnen kiezen, reageerde de teambaas: “Volgens mij was er geen andere strategie mogelijk”, zei Wolff nadat hij geconfronteerd werd met de uitspraken van Bottas. “We hebben geprobeerd om de undercut te doen met Valtteri, dat zou zijn race veranderd hebben. De verloren positie bij de start zorgde voor een negatieve uitkomst en hij kon het gat naar de beide mannen vooraan niet meer goedmaken. Met de pitstop wilden we Max pakken en dan had het succesvol kunnen zijn, maar we hadden een probleem met de wheelgun rechtsvoor.”

'Geen andere mogelijkheid'

Wolff toonde begrip voor de frustratie van Bottas, omdat de coureur in de auto niet alle informatie tot zijn beschikking had: “Wanneer je maar beperkt info hebt, begrijp ik het wel dat je gefrustreerd bent. Ik begrijp zijn stelling dat we het anders hadden moeten doen. Ik weet alleen niet welke strategie we anders hadden kunnen pakken. De eenstopper was duidelijk niet mogelijk, de medium haalde het eind van de race niet. De harde band was ook geen optie, die was niet snel genoeg. Dan kom ik tot de conclusie dat we geen andere mogelijkheid hadden.”