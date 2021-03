Vettel wil openingsweekend F1-seizoen snel vergeten

Sebastian Vettel eindigde in de Grand Prix van Bahrein als vijftiende, na een beroerde race die was begonnen met een gridstraf en bijna ten einde kwam na een botsing met Esteban Ocon. De Fransman haalde de Duitser op start-finish aan de linkerkant in. Bij het insturen van de rechterbocht kruisten de twee coureurs elkaar waarbij Vettel zijn wagen blokkeerde en Ocon aan de achterkant raakte. Beide coureurs konden hun weg vervolgen, maar verloren wel een aantal posities. In het heetst van de strijd liet Vettel over de boordradio zijn ongenoegen blijken over het handelen van Ocon, maar na afloop en het bestuderen van de beelden moest hij toegeven zelf fout te zijn geweest. “Ik dacht dat hij rechts zou blijven. Toen hij echter naar links ging, zat hij recht voor me en ik blokkeerde, dus het was waarschijnlijk mijn fout.”

Echt vlotten wil het nog niet voor Vettel bij Aston Martin. Tijdens de wintertest miste hij al veel tijd in de auto door technische problemen en de seizoensopener in Bahrein was al begonnen met een ronduit beroerde kwalificatie. Vettel klokte een magere achttiende tijd, maar liep in die sessie ook tegen een gridstraf van vijf plaatsen op vanwege het negeren van gele vlaggen. Hij moest de race zondag dan ook van helemaal achteraan starten. “Het is duidelijk dat ik een beetje spijt heb van zo'n slecht weekend. Ik weet hoeveel voorbereiding er voor de start van het seizoen en de eerste race in gaat zitten. Aan de andere kant; vanaf hier kan het alleen maar beter gaan. We hebben in de race veel dingen geleerd die we moeten aanpakken. We zullen zien hoe snel we ze kunnen oplossen.”

Opnieuw strafpunten

De stewards gaven Vettel voor het incident met Ocon een tijdstraf van tien seconden. Ook kreeg hij nog eens twee strafpunten op zijn licentie. Die komen boven op de drie strafpunten die hij eerder tijdens het weekend kreeg voor het negeren van de gele vlaggen in de kwalificatie. Vettel staat na één race dus op vijf strafpunten, bij twaalf strafpunten binnen een jaar volgt een schorsing. Aston Martin kende sowieso een zwakke start in Bahrein. Vettels teamgenoot Lance Stroll finishte op de tiende plaats.