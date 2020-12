Ex-Volkswagen man Capito wordt CEO van Williams

Williams werd vorig jaar door de Williams-familie verkocht aan de Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton Capital. Het bedrijf stelde Simon Roberts aan als tijdelijk teambaas voor de rest van het seizoen, terwijl het op zoek ging naar een nieuw management.

In die zoektocht is het uitgekomen bij Jost Capito, de ervaren Duitser die als sinds de jaren '80 een bekend figuur is in de motorsport. De 62-jarige Capito, een voormalig motorracer, nam zelf met zijn broer deel aan de Parijs-Dakar Rally en begon daarna als ingenieur bij BMW in 1985. Uiteindelijk kwam hij via een stint met Porsche bij Sauber terecht, waar hij vijf jaar in het management zat.

In 2001 trok hij naar Ford, waar hij uitgroeide tot directeur autosport. In 2012 werd hij het hoofd van Volkswagen Motorsport, dat onder zijn hoede drie keer de wereldtitel veroverde in het WRC. In 2016 werd hij door McLaren weggekaapt als CEO, maar na vijf maanden keerde hij alweer terug naar Volkswagen. Het Duitse merk zette onlangs alle autosportactiviteiten stop.

Capito start begin januari als CEO bij Williams, terwijl Roberts nu ook de vaste post krijgt als teambaas. "Het is een grote eer voor mij om bij Williams Racing aan de slag te gaan in deze spannende tijden voor zowel het team als de Formule 1. "Het is een eer om deel uit te maken van de rijke geschiedenis van dit team, dat zo'n grote naam heeft in de sport.

Dorilton-voorzitter Matthew Savage voegde daar het volgende aan toe: "Jost is een ervaren en competitief individu, die winnende teams heeft gebouwd en zelf ook een winnaar is. Hij begrijpt het erfgoed van Williams en zal goed samenwerken met het team in onze missie om weer vooraan op de grid post te vatten."