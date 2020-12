Red Bull zal vertrekkende titelsponsor Aston Martin niet vervangen

Beide bedrijven, Red Bull en Aston Martin, begonnen hun samenwerking in 2017 en intensiveerden die vanaf 2018. Dit bleef niet beperkt tot het titelsponsorschap in F1, maar omvatte ook een technische samenwerking aan het Valkyrie-project, de hypercar van Aston Martin. Alhoewel dat laatste traject nog enige tijd doorloopt, vertrekt Aston Martin wel als titelsponsor aan het eind van 2020.

Geen nieuwe titelsponsor, wel andere sponsoren erbij

Vanzelfsprekend door Stroll en zijn plannen met het huidige Racing Point. Alhoewel Red Bull wel hoopt enkele nieuwe sponsoren te binden, geldt dat niet specifiek voor de titelsponsoring. "We hebben inderdaad geen nieuwe titelsponsor die Aston Martin volgend jaar zal vervangen", laat teambaas Christian Horner aan onder meer Motorsport.com weten. "Maar er zullen wel andere, nieuwe sponsoren bij komen die we richting volgend jaar willen introduceren."

"Aston Martin zal logischerwijs niet meer op onze auto's staan. We hebben genoten van die vier jaren in totaal en van de drie seizoenen als titelsponsor. Wij hebben geholpen om dat merk verder vooruit te brengen en hebben erg prettig samengewerkt aan de Valkyrie", vervolgt de Brit. "Al onze deals waren natuurlijk nog gesloten met de voormalige CEO Andy Palmer, die het team ook altijd geweldig heeft ondersteund. Toen Lawrence Stroll het bedrijf overnam, was het voor hen natuurlijk een hele logische stap om te vertrekken." Wrok is er dus allerminst. "We kijken er juist naar uit om de naam Aston Martin volgend jaar weer in de Formule 1 te zien."

Valkyrie-project samen tot een goed einde brengen

De samenwerking op F1-gebied wordt dus beëindigd, maar het Valkyrie-project wordt nog wel gezamenlijk tot een goed einde gebracht. "Die auto rijdt natuurlijk al, we regelen ook al het testen daarvan. Natuurlijk gaat die samenwerking door totdat [alle onderdelen van] de auto's zijn afgeleverd door Red Bull Advanced Technologies."

Voor deze samenwerking met Aston Martin heeft Red Bull trouwens ook al drie seizoenen Infiniti als titelsponsor van het Formule 1-team gehad.