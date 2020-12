Deze F1-coureurs werden in 2020 Driver of the Day

Sinds 2016 wordt de Driver of the Day-award al door de Formule 1 georganiseerd. Die prijs gaat vaak niet naar de winnaar, maar naar een goed presterende underdog, naar de symbolische winnaar of naar de grootste pechvogel. Zo kreeg Romain Grosjean na zijn megacrash in de Grand Prix van Bahrein de symbolische prijs, hoewel zijn wedstrijd er na enkele bochten op spectaculaire wijze opzat.

Nico Rosberg won de publieksprijs tijdens zijn kampioensjaar 2016 bijvoorbeeld maar een keer, Lewis Hamilton werd vorig jaar geen enkele keer verkozen. De koploper is Max Verstappen, die ook in 2020 de prijs het meeste won met drie nominaties.

Driver of the Day 2020

Grand Prix Driver of the Day Aantal stemmen Winnaar van de race Oostenrijk Alexander Albon 15,0% Valtteri Bottas Stiermarken Sergio Perez 34,7% Lewis Hamilton Hongarije Max Verstappen 18,1% Lewis Hamilton Groot-Brittannië Lewis Hamilton Niet bekend Lewis Hamilton 70th Anniversary Max Verstappen 31,8% Max Verstappen Spanje Sebastian Vettel 29,7% Lewis Hamilton België Pierre Gasly 18,9% Lewis Hamilton Italië Pierre Gasly 28,0% Pierre Gasly Toscane Daniel Ricciardo 23,9% Lewis Hamilton Rusland Max Verstappen 13,7% Valtteri Bottas Eifel Nico Hülkenberg 34,7% Lewis Hamilton Portugal Sergio Perez 18,2% Lewis Hamilton Emilia-Romagna Kimi Raikkonen 18,6% Lewis Hamilton Turkije Sebastian Vettel 25,8% Lewis Hamilton Bahrein Romain Grosjean 36,8% Lewis Hamilton Sakhir George Russell 48,8% Sergio Perez Abu Dhabi Max Verstappen 21,2% Max Verstappen

Drivers of the Day sinds 2016