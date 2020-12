Eindrapport Sebastian Vettel: Met opgeheven hoofd naar Aston

Voor Sebastian Vettel was 2020 een jaar om niet heel lang bij stil te blijven staan. De Duitser behaalde – met dank aan teamgenoot Charles Leclerc – slechts één podium (Turkije) en finishte met 33 punten op de dertiende plaats in het kampioenschap. Dat is verreweg zijn slechtste klassering sinds hij in 2007 zijn debuutseizoen in de Formule 1 afsloot op de veertiende stek. Daarbij moet aangetekend worden dat hij in dat seizoen slechts acht races reed.

Als verzachtende omstandigheid moet worden aangevoerd dat Vettel dit jaar misschien wel één van de slechtste Ferrari-bolides aller tijden tot zijn beschikking had en al voor aanvang te horen had gekregen dat hij aan het einde van het jaar bij het grof vuil zou worden gezet. Niet echt motiverend, maar vergeleken met wat Leclerc dit jaar af en toe uit zijn SF1000 wist te toveren (98 punten, twee podiums en een achtste plaats) mag de prestatie van de Duitser dit jaar best als tegenvallend worden beschreven.

Of zou er toch iets waar zijn van de geruchten dat Ferrari de Duitser al lang had opgegeven en de SF1000 volledig op Leclerc had afgesteld waardoor die voor Vettel onhandelbaar was? De viervoudig wereldkampioen – always a gentleman – liet zich er niet over uit, maar ongetwijfeld zal zijn naderende afscheid en het mislukte avontuur bij Ferrari in zijn achterhoofd hebben meegespeeld dit seizoen. Dat hij in september door Racing Point werd aangekondigd als vervanger van Sergio Perez bij wat volgend seizoen Aston Martin gaat heten, zal voor 33-jarige Heppenheimer als enorme opluchting zijn gekomen: de viervoudig wereldkampioen heeft in de komende jaren vast nog veel meer te bieden dan hij afgelopen seizoen tijdens de races liet zien.

Met de nadruk op ‘tijdens de races’ want buiten de baan betoonde Vettel zich dit jaar een waardig en groots sportman. De manier waarop hij op het verlies van zijn baan bij Ferrari reageerde, de manier waarop hij in de paddock (samen met Lewis Hamilton) de leiding nam in het protest tegen racisme en voor diversiteit, de manier waarop hij Hamilton in Turkije feliciteerde. Het zijn stuk voor stuk voorbeelden van de grootsheid van Vettel en redenen genoeg om met opgeheven hoofd afscheid kan nemen van 2020.

Cijfers van de redactie: