Verklaard: Waarom DRS in de openingsfase in Abu Dhabi niet werkte

Nog voordat het DRS-systeem gebruikt mocht worden, kregen de teams en de televisiekijkers de mededeling dat het inhaalsysteem door een technisch probleem niet ingezet kon worden. De wedstrijdleiding maakte de boodschap op deze manier kenbaar omdat er geen bericht naar de wagens gestuurd kon worden. Na achttien ronden was het probleem verholpen en kon DRS weer veilig ingezet worden.

“Een crash van een dataserver”, wees wedstrijdleider Michael Masi aan als oorzaak van het probleem. “We hebben de DRS direct gedeactiveerd. Pas toen we 100 procent zeker waren dat het niet alleen weer werkte, maar ook dat de correcte data beschikbaar was, hebben we het weer geactiveerd. De FIA en de F1 Group hebben verschillende checks uitgevoerd om er zeker van te zijn dat alles optimaal werkte. We wilden de gok niet wagen totdat we er helemaal zeker van waren. Wanneer een enkele auto een probleem had, was het veel eenvoudiger te monitoren. Met twintig wagens is het bijna onmogelijk om alles in de gaten te houden. De beslissing was dus vrij eenvoudig: gewoon deactiveren.”

Over het probleem dat de servercrash veroorzaakte, zei hij: “We konden niet vertrouwen op het DRS-signaal dat naar de wagens werd verstuurd. We moesten er zeker van zijn dat alles weer volledig en onder stabiele omstandigheden werkte zodat de gegevens gelijkwaardig en correct verstuurd werden. En zodra we daarmee tevreden waren, activeerden we DRS weer.”

Op de vraag wat er gebeurd zou zijn als de FIA het systeem niet had gedeactiveerd, zei de wedstrijdleiding: “Het is niet zo dat iedereen er vrijuit gebruik van had kunnen maken maar ik denk niet graag aan de mogelijke gevolgen! De beste voorzorgsmaatregel was om het direct volledig uit te schakelen. Er is een back-up. We moeten echter altijd eerst achterhalen wat het eerste probleem was. En zoals met elk back-up systeem, heeft het overzetten even tijd nodig.”

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper