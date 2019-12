Internationale media over Verstappen en Ferrari in Abu Dhabi

Gazzetta dello Sport: Ferrari mag niet klagen met boete

In Italië had men weinig te juichen wat betreft de eigen Scuderia. Sterker nog: even dreigde er in de Golfstaat een nieuwe brandstofsaga te ontstaan, al liep het ditmaal met een sisser af voor het Italiaanse merk. Met de woorden 'slechts een boete voor het steigerende paard' geeft ook de Gazzetta aan dat Ferrari niets te klagen heeft. De race van Ferrari was ook al niet om over naar huis te schrijven, al zorgde de rode brigade er wel mede voor dat er geen nieuw duel Verstappen-Hamilton kwam. "Het verwachte duel met Max Verstappen was er ook niet, omdat de Nederlander bij de start werd ingehaald door de Ferrari van Charles Leclerc en daardoor veel tijd verloor."

De twee laatstgenoemde coureurs kwamen elkaar later in de race nogmaals tegen. Verstappen passeerde Leclerc op het asfalt, al zat de Monegask ook op een andere strategie - een tweestopper. "Door zijn pitstop in ronde 26 gaf Verstappen de tweede plek weer even terug aan Leclerc. Maar het feestje was voor Ferrari slechts van korte duur. In ronde 33 bereikte Max de achterkant van de rode auto alweer en ging hij Leclerc aan het eind van het rechte stuk voorbij. Leclerc probeerde twee bochten later nog wel terug te vechten, maar Verstappen gooide de deur dicht."

Bild: Afsluitende GP grotendeels spiegel van seizoen 2019

Bild zou Bild niet zijn als het geen fraaie woordspeling op de brandstofcontroverse in petto had: 'Sprit-Zoff um Leclerc' kopt de grootste krant van Duitsland dan ook. Verder noemt de journalist van dienst de seizoensafsluiter een 'spiegel van het seizoen'. Dat geldt bijvoorbeeld voor het meest recente onderzoek tegen Ferrari. "Charles Leclerc en Ferrari stonden weer onder verdenking van bedrog. Zoals in de afgelopen maanden ging het ook in Abu Dhabi over de benzine van de rode bolides." Verder geldt de 'spiegel'-metafoor ook voor de dominantie van Hamilton, die in Abu Dhabi een sterk signaal richting 2020 afgaf: "Hamilton is gewoon de koning van de koningsklasse."

Bij Verstappen vielen vooral zijn klaagzangen over de boordradio en het kortstondige duel met Leclerc op. "Terwijl Bottas in ronde 29 binnenkwam voor zijn pitstop, meldde Verstappen na zijn eigen bandenwissel juist problemen met de motor. Het team gaf hem via de boordradio commando's om de motorinstellingen te veranderen. Desondanks ging de Nederlander het duel met Leclerc aan voor plek twee. Niet voor het eerst dit jaar duelleerde hij met de Ferrari-piloot. In ronde 33 werkte hij zich hardhandig aan Leclerc voorbij." Op slechts één vlak ging de spiegelmetafoor niet op: "Een overwegend interessant seizoen eindigde met een overwegend oninteressante Grand Prix."

Sky Sports: Strijd Hamilton vs Verstappen bleef jammer genoeg uit

In Groot-Brittannië kan men zich eveneens vinden in de 'spiegel'-metafoor. Zo 'sloot Lewis Hamilton zijn seizoen in stijl af'. Dat in stijl afsluiten kan eigenlijk ook van Verstappen worden gezegd, die volgens Sky Sports in de schaduw van Hamilton ook een topseizoen heeft afgewerkt. "Verstappen heeft zijn keurige seizoen afgesloten met een tweede plaats, na het winnen van een duel met Ferrari's Charles Leclerc." Ook weer een weerspiegeling van datzelfde duel in het WK. "Het podium van Verstappen zorgde ook meteen voor de derde plek van de Nederlander in het WK."

Volgens de journalist van dienst bleek vooral het bandenmanagement van Verstappen van doorslaggevend belang om Leclerc te verslaan op het Yas Marina Circuit. "Verstappens kwaliteit om in de eerste stint langer met zijn banden door te gaan, bleek cruciaal." Desondanks had Sky Sports liever een andere strijd gezien, vergelijkbaar met die in Brazilië. "Het verwachte duel Hamilton vs Verstappen kwam ditmaal niet uit de verf, vooral doordat de Red Bull in de eerste ronde achter Leclerc kwam te zitten en zijn tijd moest nemen om terug te vechten."

L'Equipe: Verstappen deed wat hij kon

Ook de Franse collega’s van L’Equipe zagen de seizoensfinale als miniatuur van het gehele Formule 1-seizoen 2019: “Max Verstappen deed wat hij kon om het Hamilton lastig te maken.” De Brit was echter ongenaakbaar en kreeg van de Fransen dan ook de maximale score van 20 punten. “Onaantastbaar achter het stuur van een kunstwerk, zijn Mercedes W10.”

En Verstappen dan? De Red Bull-coureur kreeg 16 van de 20 punten. “Hij was met zijn Red Bull in Yas Marina over de gehele race gezien sneller dan de Italiaanse singleseater. In de eerste ronde werd hij nog gepasseerd door Charles Leclerc maar hij bood goed weerstand tegen Sebastian Vettel. In plaats van een duel met Hamilton knokte hij met de Ferrari’s. De Nederlander hoopt dat hij in 2020 vanaf het eerste moment competitief is. Voor de show moeten we daar allemaal op hopen”, sloot de krant met een goede wens voor volgend jaar af.