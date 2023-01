Doe mee met de Motorsport.com Formule 1-pubquiz!

Het eerste Formule 1-wereldkampioenschap werd in 1950 verreden. Wist je dat? Mooi. Dan weet je vast nog wel meer! Hoog tijd om mee te doen aan de Motorsport.com Formule 1-pubquiz. Het perfecte spel om het gemis van F1 in deze al veel te lange winterstop op te vullen. Aan de hand van dit vragenspel gaan we terug in de tijd, maar ook de moderne Formule 1 komt aan bod. Pak een biertje, zet een kaasje op tafel en ga de strijd met je vrienden aan. Liever alleen? Ook dat kan natuurlijk met deze quiz.

De online quiz bestaat uit vijf rondes met elk tien vragen. Voor elke vraag krijg je tien seconden bedenktijd. Op de antwoorden hoef je niet lang te wachten, want die geven de presentatoren Leonie Oude Elferink en Niels Dijksterhuis na elke ronde. Bij elk goed antwoord ontvang je een punt. Let op: bij sommige vragen kun je bonuspunten verdienen.

Dus weet jij alles van Max Verstappen, wat na 2009 verboden werd of wie de eerste coureur was die twee keer kampioen werd? Heb je pen en papier in de aanslag? Test je kennis. Versla je vrienden en geniet van de eeuwige roem. Vergeet na alle vijftig vragen ook niet jouw uitslag te delen in een reactie onder dit artikel.