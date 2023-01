De FIA besloot naar aanleiding van de controverse in Abu Dhabi in 2021 het voor afgelopen Formule 1-seizoen compleet anders aan te pakken met betrekking tot de wedstrijdleiding. Michael Masi vertrok en werd opgevolgd door Niels Wittich en Eduardo Freitas. Zij namen op roulatiebasis elk een aantal Grands Prix voor hun rekening. Vanuit Genève keek de FIA mee en trad op als virtuele scheidsrechter - net als de VAR doet in het voetbal. Dit voorkwam echter niet dat de wedstrijdleiding niet opnieuw een discussiepunt werd in de paddock. Vooral over het gebruik van de zwart-oranje vlag, het toezicht op track limits en de inzet van bergingsvoertuigen tijdens de Grand Prix van Japan was veel te doen.

Richting het einde van 2022 koos de FIA niet verder te gaan met het rouleren van wedstrijdleiders, maar FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft al bevestigd dat er in 2023 weer meerdere racedirecteuren komen. Daarnaast is Steve Nielsen aangetrokken als nieuwe sportief directeur, dit in het kader van een nieuwe structuur van het F1-management bij de internationale autosportbond.

Guenther Steiner laat kort voor de start van het F1-seizoen 2023 weten dat er in ieder geval genoeg verbeterd kan worden met het nemen van beslissingen. "Naar mijn mening ligt er daar nog wel wat werk op de plank", zegt de Italiaan tegen Motorsport.com. "Het is niet dat alles nu ineens is opgelost. Wat betreft de wedstrijdleiding is er nog ruimte voor verbetering. In de laatste paar races [van 2022] waren er een aantal discutabele beslissingen die nog eens nader onderzocht moeten worden."

Drie keer kreeg Haas de zwart-oranje vlag getoond vanwege een loshangend onderdeel van de voorvleugel. Elke keer moesten de Amerikanen de desbetreffende coureur binnenhalen. Fernando Alonso mocht in de Grand Prix van de Verenigde Staten doorrijden met loshangende onderdelen - uiteindelijk brak zijn spiegel af. Het team van Steiner diende protest in. Alonso werd in eerste instantie bestraft, maar de straf werd later teruggedraaid. Alpine had namelijk weer protest ingediend omdat Haas te laat zou zijn geweest met het indienen van het eerste protest. De wedstrijdleiding gaf het Franse merk gelijk.

Naderhand gaf de federatie toe overdreven gereageerd te hebben met de waarschuwingsvlag, terwijl het juist een verkeerde aanpak had met de kapotte achtervleugel van Yuki Tsunoda in Azerbeidzjan. Steiner stelt dat Haas flink geraakt werd door de waarschuwingen en vindt het complete onzin. "Dit is niet hoe het hoort te zijn", vervolgt hij. "Wij kregen straf en vervolgens wijzigden ze de regels. Daarna kreeg niemand meer straf. Ons protest in Austin ging om het principe: 'Jullie systeem klopt niet, omdat de regels niet voor iedereen gelijk zijn'. De manier waarop dit is aangepakt, vind ik niet goed."