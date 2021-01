Schumacher-docu eindelijk afgerond, corona houdt première tegen

Halverwege 2019 werd bekend dat er een documentaire in de maak was over zevenvoudig Formule 1-kampioen Michael Schumacher. De film zou ingaan op de verrichtingen van de Duitser op het circuit, maar moest daarna ook een inkijkje geven in zijn privéleven. Dat deel van zijn leven schermde Schumacher tijdens zijn loopbaan altijd goed af van de buitenwereld. Voor de documentaire kregen de regisseurs van de film de beschikking over veel beeldmateriaal uit de privécollectie van de familie Schumacher.

Dat beeldmateriaal moest bekeken en verwerkt worden voor de film en leidde ertoe dat de oorspronkelijke verschijningsdatum, 5 december 2019, niet gehaald werd. De première van de documentaire, die de naam ‘Schumacher’ draagt, werd vervolgens uitgesteld tot het vierde kwartaal van 2020, maar nog altijd is de film niet verschenen. Volgens regisseur en producent Vanessa Nöcker ligt dat niet aan de film zelf. “Die is af”, vertelde ze aan de Kölner Express. Wanneer de documentaire alsnog wordt uitgebracht, is onduidelijk. “De situatie is door corona veel lastiger geworden. Daarom kunnen wij op dit moment geen datum noemen en vragen wij om geduld.”

In de documentaire over Schumacher komen zijn vrouw Corinna, vader Rolf en kinderen Gina-Maria en Mick aan het woord. Volgens manager Sabine Kehm moet de film de “onvergelijkbare carrière van Michael portretteren, maar ook de vele andere facetten van een complexe man laten zien: de genadeloze en nietsontziende Formule 1-coureur, de ambitieuze atleet, de volleerde monteur met een unieke technische flair, de betrouwbare teamspeler en liefhebbende huisvader.” Wat niet in de film aan bod komt is het noodlottige ski-ongeval die Schumacher in december 2013 had. Ook gaat men niet in op zijn huidige toestand, waarover de familie slechts zeer sporadisch informatie naar buiten brengt.