Leclerc na eerste meters op Fiorano: "Het was briljant"

Hoewel hij dus niet met het nieuwste materiaal in actie kan, gaf de test Leclerc wel weer het gevoel terug in de auto. Hij maakte daarnaast onder ander wat proefstarts en het team maakte van de gelegenheid gebruik om wat bandenwissels uit te voeren.

Vooraf was het nog onzeker of Leclerc überhaupt wel in actie kon komen. De Monegask werd twee weken geleden positief getest op het coronavirus, maar hij was op tijd weer negatief. “Het was geweldig om vandaag weer in de auto te stappen, het was briljant”, reageerde hij na afloop. “Het weerzien met mijn monteurs, weer het racepak aantrekken, mijn opwarmroutine doen, mijn helm opzetten en uiteindelijk in de auto springen en op de startknop drukken... Het geluid van een Ferrari-motor is altijd magisch. De dag was perfect en we hebben al het werk gedaan dat we gepland hadden te doen. Ik heb echt genoten! Nu is het tijd voor Carlos en ik wens hem veel succes."

De van McLaren over gekomen Spanjaard stapt vandaag voor het eerst in een F1-bolide van Ferrari, maar was dinsdag al op Fiorano om toe te kijken hoe zijn teamcollega het deed. Sainz deelt de woensdag met Mick Schumacher die dit jaar voor Haas rijdt en in de middag het stuurtje van de SF71H zal overnemen.