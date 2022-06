Viaplay belooft klanten te compenseren als ze bewijs leveren

De controverse rond F1-streamingdienst Viaplay duurt al maanden. Sinds de lancering van de service in Nederland regent het klachten over de inhoudelijke invulling van de zender, maar vooral over de beeldkwaliteit van de uitzendingen. Die zou officieel full-hd kwaliteit moeten zijn, maar veel abonnees zeggen dat niet te halen. De Scandinavische firma weigerde verantwoordelijkheid af te leggen voor de problemen en gaf de schuld aan de consument, die volgens Viaplay vaak zou beschikken over een onvoldoende betrouwbare internetverbinding. De afhandeling van klachten liet bovendien te wensen over, liet de Consumentenbond in een eerdere verklaring weten.

Maandag laat de Consumentenbond weten dat er nu wel degelijks schot in de zaak zit: “Viaplay gaat klanten die daar recht op hebben compenseren voor de problemen met de streamingdienst”, schrijft de woordvoerder van de organisatie. “Dat heeft het bedrijf aan de Consumentenbond toegezegd. Viaplay heeft ook heeft een telefoonnummer geopend waar consumenten met klachten terecht kunnen.” Naast een telefoonnummer (0103 - 00 66 70) dat opgezet is door Viaplay reageert het bedrijf inmiddels ook op klachten die via het Klachtenkompas van de Consumentenbond binnenkomen.

Viaplay heeft toegezegd klanten te compenseren als ze problemen ervaren met de streamingdienst, al moeten ze wel bewijs leveren dat het bedrijf de daadwerkelijke oorzaak is van de problemen. De Consumentenbond zegt daarover: “Om in aanmerking te komen voor compensatie moeten consumenten kunnen bewijzen dat de dienst niet goed werkt. Én aantonen dat hun apparatuur en netwerk aan de vereisten voldoen. Daarom adviseert de Consumentenbond klanten om vast te leggen dat de streamingdienst problemen geeft. Dat kan bijvoorbeeld door een foto of een filmpje van hun scherm te maken. De vereisten voor de netwerkverbinding en de apparatuur zijn te vinden op de website van Viaplay. Consumenten kunnen zelf hun internetsnelheid testen.”

Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, ziet de opstelling van Viaplay als een positieve eerste stap: “Het is goed dat het bedrijf in beweging komt. Dat is hoognodig, want ook afgelopen raceweekend kwamen er weer veel klachten binnen. Er zijn dus nog steeds veel klanten die problemen ervaren, zij moeten goed geholpen worden. Viaplay kan zich er niet vanaf maken door te stellen dat de oorzaak van de problemen niet bij het bedrijf zelf ligt. We houden dan ook scherp in de gaten of Viaplay zijn belofte nakomt.”

Mochten klanten nul op het rekest krijgen bij Viaplay aangaande de afhandeling van hun klachten, kunnen ze dat uiteraard weer melden bij de Consumentenbond.