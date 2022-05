Kijkers van de Formule 1-uitzendingen bij Viaplay hebben last van een lagere beeldkwaliteit, haperende streams of zelfs streams die uitvielen. Het is een herhalend tafereel sinds de zender begin dit jaar de rechten voor de koningsklasse in handen krijgt. De Consumentenbond heeft eerder deze week een verklaring naar buiten gebracht waarin het de Viaplay Group maant om de 321 klachten in het Klachtenkompas af te handelen. De organisatie die opkomt voor de rechten van de consument overweegt vervolgstappen als het Scandinavische bedrijf niet verbetering belooft.

In een reactie aan RTL Nieuws laat woordvoerder Roberta Alenius van de Viaplay Group weten: “Viaplay is net zo goed een technologiebedrijf als een entertainmentbedrijf, dus we nemen de kwestie van streamingkwaliteit zeer serieus. Natuurlijk kunnen we altijd verbeteren. We leren onze klanten nog steeds kennen in Nederland, dat nu al een van onze grootste en belangrijkste markten is.” Het betekent ook dat er gewerkt wordt om de service te verbeteren. “We kijken ernaar uit om de komende jaren een steeds betere streamingkwaliteit aan onze Nederlandse klanten te bieden”, zegt Alenius. “We weten hoeveel de Formule 1 betekent voor Nederlandse fans.”

De streams van Viaplay zijn officieel van full-hd kwaliteit, maar veel abonnees zeggen dat niet te halen. De lancering van de dienst heeft volgens Viaplay ‘alle overwachtingen overtroffen’. De dienst kreeg er in het eerste kwartaal van dit jaar 750.000 abonnees bij, het overgrote deel daarvan komt uit Nederland.