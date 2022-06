Gazzetta dello Sport: Nummer 1 op de auto en nummer 1 in de auto

'Magistrale Verstappen!', staat er met chocoladeletters te lezen in de Italiaanse Gazzetta dello Sport. “Nummer 1 op de auto en nummer 1 in de auto”, opent vervolgens het verslag van de Grand Prix van Canada. De redacteur spreekt van een ‘meesterlijke Verstappen’. “Hij versloeg Sainz, die alles probeerde. Verstappen moest al zijn talent inzetten om de F1-75 van de Spanjaard achter zich te houden.” In de ‘gran finale’ werd Sainz geholpen door de safety car na de uitvalbeurt van Yuki Tsunoda, waardoor hij opeens op de staart van de leidende Nederlander kwam, met zeven ronden versere banden. “Vijftien ronden spanning, met Sainz binnen de DRS-range. Hij kon echter niets uitrichten tegen het indrukwekkende rijden van de wereldkampioen: zeer vaardig bij het remmen en accelereren van de langzame bochten om Sainz geen kans te geven in de slipstream te komen. Kudos voor Verstappen.”

In Italië kijkt men somber naar de stand in het wereldkampioenschap. Door de motorische problemen bij Ferrari en de gridstraf van Charles Leclerc is de achterstand van de Monegask gegroeid tot 49 punten. “Het is als Ferrari altijd een must om aan het wereldkampioenschap te denken. In Canada hebben ze bewezen over een schitterende bolide te beschikken waarmee mooie successen te behalen valt. Maar die van de wereldkampioen van Red Bull is een overtreffende trap van kracht. En klasse. Met een Ferrari op gelijke hoogte kan er dit seizoen nog wat lol behaald worden. Het Verstappen-Red Bull pakket heeft echter net wat meer.”

De Grand Prix van Canada gemist? Bekijk hier de hoogtepunten

L’Equipe: Verstappen onaantastbaar in Montreal

“Intouchable a Montreal”, kopt de grootste Franse sportkrant L’Equipe. “Ondanks twee virtual safety cars en een echte, weerstond Verstappen tot het einde de druk van Carlos Sainz, die op jacht was naar zijn eerste F1-overwinning.” Ook hier zat de schrijvend journalist op het puntje van zijn stoel in de laatste fase van de race. “Verstappen was na het vertrek van de SC geen moment in staat om Sainz uit de DRS-range te rijden. Constant onder druk, maar hij maakte geen enkele fout. Daardoor hield hij de Spanjaard ver genoeg achter zich om de aanval niet te kunnen openen." Opnieuw een indrukwekkende zege zogezegd.

In de Franse sportkrant gaat het vervolgens uitgebreid over Lewis Hamilton, die eindelijk weer eens naar het podium mocht. De Brit krijgt een 8 voor zijn optreden. “De zevenvoudig wereldkampioen heeft meer dan de meubelen gered in Canada. Hij was op zaterdag in de regen al uitmuntend met de vierde tijd, in de race herhaalde hij dat kunststukje door zijn tweede podium van het seizoen veilig te stellen.”

Sky Sports: Veelzeggend voorteken voor titelprolongatie

'Max Verstappen holds off Sainz in thrilling battle to seal Canadian GP victory' kopt het verslag van de Britse collega’s van Sky Sports. Ze doelen daarmee uiteraard op de spannende slotfase, waarin Verstappen na een safety car het opnam tegen Ferrari-coureur en voormalig teamgenoot Carlos Sainz. Hoewel de Spanjaard continu binnen de DRS-afstand bleef, zag hij geen kans om een echte aanval in te zetten. “Verstappen verdedigt fantastisch, ondanks de oudere banden op zijn Red Bull, en breidt zijn voorsprong in het wereldkampioenschap uit tot 46 punten”, zo schrijft de redacteur van dienst. Ondanks het feit dat de voornaamste titelrivalen van Verstappen in de achterhoede vertrokken, liet de Nederlander zich toch weer van zijn beste kant zien, zo stelt het verslag: “Zijn volwassenheid en zelfbeheersing om Sainz niet zijn eerste F1-zege te laten boeken, was een veelzeggend voorteken voor zijn titelprolongatie. De 24-jarige Nederlander, die zijn 150e Grand Prix reed, heeft nu zes van de negen races van dit seizoen gewonnen. De twee uitvalbeurten vroeg in het seizoen lijken al eeuwen geleden.”

RTL Deutschland: Best denkbare cadeau voor Verstappen

Bij de collega’s van het Duitse RTL gaat er naast de winst van Verstappen ook veel aandacht uit naar de pijnlijke uitvalbeurt van hun hoop in bange dagen Mick Schumacher. De jongeling viel na de sterke kwalificatie vanaf P7 uit en scoorde wederom geen punten. “Een enorme ontluistering voor de jongeling”, schrijft RTL. Voor Verstappen was er niets dan vreugde. “Max Verstappen heeft zichzelf het best denkbare cadeau voor het jubileum van zijn 150e Grand Prix-start gegeven. Na de soevereine pole-performance in de regen op zaterdag reed de Red Bull-ster bij zomerse temperaturen op even soevereine wijze naar de zege.”

De Nederlander kreeg in de slotfase wel de hete adem van Carlos Sainz in de nek, maar gaf geen krimp. “Verstappen kon Sainz niet afschudden, maar de Red Bull-man kwam elke ronde net iets beter uit de hairpin en de laatste chicane. Dat was voldoende om Sainz, ondanks diens DRS-voordeel, achter zich te houden. In de voorlaatste ronde verremde Sainz zich in de chicane voor start-finish. Daarmee ontnam hij zichzelf de kans op een laatste aanval op Verstappen. De wereldkampioen ging foutloos door de laatste ronde en won met 0,993 seconden voorsprong.”

F1-update: Verstappen weerstaat druk Sainz, Marko niet onder indruk van Wolff