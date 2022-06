Norris met de neus op de feiten gedrukt: “Zijn niet goed genoeg”

Nadat Lando Norris zaterdagmiddag in de kwalificatie getroffen werd door motorische problemen, moest hij vanaf de veertiende plek starten. Een totaal mislukte pitstop zorgde ervoor dat hij in de race vervolgens op de achttiende plek terugkwam op de baan. Dat kwam omdat Daniel Ricciardo een langzame stop maakte, Norris daardoor moest wachten en voordat de juiste banden onder de wagen zaten was er al veel tijd verloren gegaan. Norris kwam uiteindelijk als vijftiende aan de finish nadat hij nog een tijdstraf van vijf seconden kreeg voor het te snel rijden in de pits.

Video: McLaren verprutst de pitstops in Canada

Alles ging verkeerd, is de veelzeggende conclusie van Norris. Hij ziet ook weinig positieve aanknopingspunten. “De auto is niet goed genoeg”, zegt Norris. “Soms zijn we sterk. Ik was na de vrijdag een klein beetje optimistisch dat we in de race wel iets meer hadden kunnen bereiken. Maar toen ik klem zat achter de Williams, ze waren zo snel, misschien wel de snelste op de rechte stukken en wij horen daar bij de langzaamste teams. Dan is het onmogelijk om een inhaalactie te plaatsen, het is onmogelijk iets te doen.”

McLaren presteert behoorlijk wisselvallig dit seizoen. Ook tijdens de Grand Prix van Miami bleef het team puntloos terwijl het McLaren ook een paar keer als vierde renstal geklasseerd werd. Volgens Norris is het een gelukskwestie als McLaren het goed doet. “We moeten hard blijven werken en nieuwe dingen proberen”, zegt Norris. “Soms ziet het er goed uit, maar het is nooit zo dat dit onze ware snelheid is. We hebben soms geluk nodig. Op een dag als deze is het simpel: zonder geluk zie je echt waar we staan.”