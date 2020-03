Organisatie Baku: 'Uiterlijk juni zekerheid, anders geen race'

De rekensom is eenvoudig. De Formule 1-organisatie heeft tot nog toe acht Grands Prix van de kalender gehaald en niet alle acht kunnen een plaatsje krijgen op een nieuwe, zwaar ingekorte kalender. Monaco heeft al aangegeven dat het dit jaar onmogelijk naar een andere datum kan verhuizen en heeft zelf de stekker getrokken uit de Grand Prix van 2020. Daarnaast is het vrijwel ondenkbaar dat er dit jaar nog gereden wordt in Melbourne. Het opnieuw opbouwen van het circuit in Albert Park is te omslachtig.

Stratencircuits kind van de rekening?

Van de overgebleven zes Grands Prix worden er vier (Bahrein, China, Nederland en Spanje) op permanente circuits verreden en twee (Vietnam en Azerbeidzjan) op stratencircuits, logistiek lastiger te organiseren. Mocht de Formule 1-organisatie besluiten om een aantal van de uitgestelde races een nieuwe plaats op de kalender te geven dan lijken de races in Hanoi en Baku het kind van de rekening te worden.

Baku op tijd gewaarschuwd

De Grand Prix van Azerbeidzjan stond gepland voor 7 juni. Het uitstellen van die race kwam niet geheel onverwachts, aldus promotor Arif Rahimov in gesprek met Motorsport.com: “Het werd voor ons al wat duidelijker nadat we zagen wat er in Australië gebeurde. Euro 2020, de Olympische Spelen, er kwam steeds meer druk op te staan.”

Het organiseren van een straatrace is een uiterst complexe logistieke operatie en dus wist Rahimov dat er bijtijds een beslissing genomen moest worden: “Het duurt zeker twee tot drie maanden om alleen al het circuit klaar te hebben. En dan heb ik het nog niet eens over alle commerciële zaken, zoals het entertainment voor de toeschouwers. Die dingen kun je niet op het laatste moment regelen.”

In eerste instantie werd besloten om de voorbereiding een week op te schuiven: “Oorspronkelijk zouden we op 15 maart beginnen met de opbouw van het circuit, dat hebben we een week uitgesteld. In die week is er veel heen en weer gebeld tussen ons, de Formule 1 en de overheid om te bepalen wat we zouden doen. Toen de overheid eenmaal begon met het afkondigen van maatregelen om het coronavirus te bestrijden was het voor ons duidelijk dat we de race moesten uitstellen.”

Dit betekent wel dat de organisator van de race in Baku heeft kunnen voorkomen dat er al te veel geld is uitgegeven: “We hadden een paar lopende bestellingen, maar dan gaat het om zaken die we ook volgend jaar nog kunnen gebruiken, of verderop dit jaar als de race nog wordt gehouden.”

Half oktober als uiterste datum

Of er dit seizoen nog een nieuwe datum komt, is onduidelijk, vervolgt Rahimov. “We hebben de race al eens in april en juni georganiseerd. Belangrijk daarbij zijn de schoolvakanties. Die zijn van grote invloed: het zou een stuk lastiger zijn om de race aan het begin van het nieuwe schooljaar te houden, dat is 15 september. Maar we proberen zo flexibel mogelijk te zijn.”

Er zijn echter wel beperkingen aan die flexibiliteit: “We hebben een voorbereidingstijd nodig van zeker twee tot drie maanden, dat is erg belangrijk. Daarnaast moeten we de race in het warme seizoen houden, anders hebben we lege tribunes en dat is geen optie. Dat betekent dat we mikken op uiterlijk half oktober. Maar of het virus dan weg is, is natuurlijk niet zeker. We hopen dat het richting de zomer beter wordt: mocht het in juni inderdaad beter gaan dan zou het kunnen lukken, maar als het tot eind augustus blijft zoals het nu is dan gaat het hele feest voor ons niet door.“

Met medewerking van Adam Cooper