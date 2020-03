Hoe kies je je beste F1-foto als je er miljoenen hebt gemaakt?

Voor de documentaire An Enduring Legacy hebben we twee legendarische F1-fotografen de lastige vraag gesteld: kies je favoriete foto uit de miljoenen plaatjes die je in de loop der jaren geschoten hebt. Ditmaal vader en zoon Tee.

Michael Tee was al actief tijdens de allereerste Formule 1-race op Silverstone in 1950 en liep tot halverwege de jaren ’80 rond in de F1-paddocks wereldwijd. Zijn zoon Steven begon bij de Grand Prix van San Marino 1984 en is nog altijd actief. Tezamen hebben ze alle Formule 1-coureurs gefotografeerd: van legenden als Fangio, Senna, Schumacher en Hamilton tot eendagsvliegen die nauwelijks meer iemand zich herinnert.

De technologie die vader en zoon gebruikten was totaal verschillend. Michael begon met een 35 millimeter camera met filmrolletjes, Steven maakte de overgang naar de hypermoderne digitale camera van dichtbij mee. De basis van autosportfotografie is echter niet veranderd. Het gaat er om op het juiste moment op de juiste plaats te zijn en iets unieks en onderscheidends te produceren waar niemand aan kan tippen.

“De kunst is onveranderd, je moet nog altijd een goede fotograaf zijn”, legt Steven uit. “Je moet weten waar je moet staan en op welk moment. Je moet in staat zijn om van tevoren het beeld in je hoofd uit te tekenen. Tegenwoordig gaat het proces veel sneller. Je ziet direct wat je maakt dus je maakt minder dezelfde foto. Veel hangt af van het beslissende moment maar je weet nooit wanneer dat komt. Je moet er gewoon klaar voor zijn en proberen een plekje te vinden, met name tijdens de race, waar dingen kunnen gebeuren. En dan moet je er klaar voor zijn wanneer er daadwerkelijk iets gebeurt.”

Dus wat zijn de favoriete foto’s van de twee mannen?

Juan Manuel Fangio, Maserati 250F Foto: Michael Tee / Motorsport Images

Michael Tee: “Mijn favoriete foto was de foto van Fangio in Rouen in 1957 want het was niet gewoon een foto van een auto die meer dan 200 kilometer per uur reed. Aan de linkerzijde was een steile heuvel en aan de rechterzijde een ravijn van tien meter. En dan zo rijden, wetende dat je het leven laat als je de controle verliest… Je realiseert je op dat moment dat het niet alleen om de vaardigheden draaide. Het was puur lef en geloof dat jij als coureur over dergelijke kwaliteiten beschikt.”

Ayrton Senna, Lotus 97T-Renault viert de zege met Team Manager Peter Warr in parc ferme Foto: Motorsport Images

Steven Tee: “Men vraagt me vaak wat mijn favoriete foto’s zijn. Na dertig jaar in dit vak en miljoenen foto’s geschoten te hebben is dat heel erg lastig te zeggen. Maar als ik er een moet kiezen, denk ik dat ik ga voor de Grand Prix van Portugal 1985. Ayrton Senna wint zijn eerste GP in de regen. Ik had het geluk het moment vast te leggen waarop hij het parc fermé binnenreed. Hij hangt half uit de auto, Peter Warr (teambaas van Lotus) juicht en twee monteurs in de achtergrond maken een buiging. Dat moment is vastgelegd in deze foto.”

De foto’s van beide fotografen en hun LAT-collega’s, evenals de collecties van Rainer Schlegelmilch, Ercole Colombo, Giorgio Piola en het archief van Sutton Images maken deel uit van de Motorsport Images-collectie. Het is ’s werelds grootste archief met 26 miljoen foto’s, die teruggaan tot het jaar 1895. Ook zijn er foto’s van de allereerste Grand Prix - in Frankrijk in 1906 - te vinden. Neem eens een kijkje of bestel een unieke foto voor aan je muur.