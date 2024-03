Winnaars

2024 is voor Carlos Sainz is niet heel goed begonnen. Begin februari hoorde de Ferrari-coureur dat hij aan het einde van het seizoen moet vertrekken vanwege de komst van Lewis Hamilton, en na de trainingsdag in Jeddah kwam daar ook nog een blindedarmontsteking overheen. De Spanjaard miste daardoor de race in Saudi-Arabië, waardoor zijn goede seizoenstart in Bahrein - waar hij derde werd - geen vervolg kon krijgen. Ook op de vrijdag in Melbourne twijfelde Sainz nog hardop of hij wel in staat was om te gaan racen, maar op zaterdag besloot hij toch in te stappen. Dat was het moment dat zijn jaar ten goede keerde. Het kwalificatieresultaat mocht er namelijk direct zijn, want na de sessie stond P2 achter zijn naam. Een dag later werd het nog beter. In de race snelde Sainz na een ronde Max Verstappen al voorbij en nadat de WK-leider uitviel, lag de weg naar een zege open. Ronde na ronde hield de 29-jarige coureur het tempo hoog. Ook teamgenoot Charles Leclerc kon niet aan zijn snelheid tippen. De Madrileen won uiteindelijk op overtuigende wijze. Een ultieme comeback van Sainz, die zichzelf met de zege ook in de kijker rijdt bij andere teams. Onder andere Red Bull-teambaas Christian Horner zet de deur voor Sainz voorzichtig open. Aan interesse dus geen gebrek.

Het hele seizoen rijdt Yuki Tsunoda al goed, maar in Australië leverde dat pas punten op. Het resultaat in de race was de bekroning van een sterk weekend. In de oefensessies op Albert Park slaagde de RB-coureur er continu in om in of dicht bij de top-tien te staan en net als in Jeddah kwalificeerde hij zich in een kansrijke positie. In tegenstelling tot de race in Jeddah trok Tsunoda nu wel de goede vorm door en na het wegvallen van Verstappen en Lewis Hamilton kon hij de eerste punten voor RB uit het vuur te slepen. De 23-jarige coureur liet in de 58 ronden tellende race geen steek vallen en kwam ook nog aardig dicht in de buurt van Lance Stroll. Na de tijdstraf voor Fernando Alonso en de crash van George Russell staat er een uitstekende zesde plek achter zijn naam. Dat leverde naast zes punten ook veel lof op. Tsunoda solliciteerde na zijn goede kwalificatie al naar een zitje bij Red Bull, het resultaat in de race zal de kansen op het felbegeerde plekje alleen maar vergroten. Zeker ook omdat hij teamgenoot Daniel Ricciardo helemaal zoek rijdt, die voor zijn thuispubliek weer enorm tegenviel. Ricciardo moet volgens Nieuw-Zeelandse media nu al vrezen voor zijn zitje, Liam Lawson staat te trappelen om bij RB in te stappen.

Voor de tweede race op rij scoorde Haas F1 Team punten. De Amerikaanse renstal had voorafgaand aan het seizoen lage verwachtingen, maar tot nu toe zijn er al vier punten gescoord. Daarmee houden ze Williams, Alpine en Sauber achter zich in het constructeurskampioenschap, iets waar teambaas Ayao Komatsu niet van durfde te dromen. In Jeddah werd het punt door Nico Hülkenberg op nogal onorthodoxe wijze binnengesleept - teamgenoot Kevin Magnussen overschreed een paar keer de grens tijdens het verdedigen van zijn positie -, maar in Australië viel er niets af te dingen op het resultaat. Door een goede tactiek slaagde Hülkenberg erin om zijn zestiende startpositie in de race om te zetten in P9, terwijl Magnussen vanaf P14 het laatste puntje meepikte. Een smetje op de race was het goede resultaat van Tsunoda, die daardoor RB over Haas tilde in het constructeurskampioenschap. Een zevende stek is echter meer dan op gehoopt.

Yuki Tsunoda is aan een sterk seizoen bezig Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Verliezers

Wat is het een dramatische seizoenstart voor Mercedes. Na drie races is de vijfde plaats van George Russell in Bahrein nog altijd het beste resultaat en de Grand Prix van Australië werd al helemaal een ramp. Na een handvol rondes stond Lewis Hamilton met een kapotte Mercedes-krachtbron naast de baan. Russell was op weg naar een zesde of zevende plaats, maar na een crash in de voorlaatste ronde in de jacht op Fernando Alonso kwam daar een einde aan. Met nul punten verliet de formatie uit Brackley gedesillusioneerd Melbourne. Een hard gelag voor het team onder leiding van Toto Wolff, die voor de start van het seizoen voorzichtig de hoop uitsprak dat zij het Red Bull Racing moeilijk konden maken. Het tegenovergestelde is waar, want het gat naar de top is groot. In de stand bij de constructeurs staat Mercedes vijfde, achter Red Bull, Ferrari, McLaren en Aston Martin. Met het definitieve afscheid van alles wat met zeropod te maken heeft wilde Mercedes de stap naar voren zetten, maar nu is de achterkant van de W15 zo instabiel dat de coureurs geen vertrouwen in de auto hebben. Dat kost veel tijd, vooral in de snelle bochten is Mercedes te langzaam. De volgende race is in Suzuka en ook daar zijn er veel hogesnelheidsbochten, dat belooft niet veel goeds.

Na twee dubbelzeges op rij was voor de GP van Australië Red Bull Racing weer de torenhoge favoriet, maar na afloop van de race was er bijna geen glimlach te vinden bij de Oostenrijkse renstal. In een weekend waar het eens nauwelijks over de onrust achter de schermen ging, ging het op de baan mis. Verstappen viel na drie rondes al uit door een remprobleem, waarna alles werd ingezet om met Sergio Pérez alsnog de zege te pakken. De Mexicaan kwalificeerde zich als derde, maar moest na het hinderen van Hülkenberg in Q1 drie plaatsen inleveren om zo als zesde aan de race te beginnen. In eerste instantie klom de rijder gestaag op naar voren, maar verder dan een teleurstellende vijfde plaats kwam hij niet. Teambaas Horner verklaarde na de race dat er schade aan de vloer van Pérez was waardoor hij niet verder naar voren kon komen, maar twintig seconden achter nummer vier Oscar Piastri eindigen is simpelweg onvoldoende. Het gat naar winnaar Carlos Sainz was bijna een minuut, een lichtjaar in F1-termen. Het is echter niet zo dat Red Bull nu niet meer de favoriet is voor de komende races, maar er is nog wel wat werk aan de winkel bij de succesformatie.

Voor de laatste plek bij de verliezers waren meerdere gegadigden. Wat te denken van Fernando Alonso, die als schuldige van de crash van Russell werd aangewezen en daar twintig seconden straf voor kreeg. Of van Sauber, die nu al drie races de pitstops verknallen. Toch is de keuze gevallen op Williams. Na de harde crash in de eerste training van Alexander Albon raakte het chassis van de Thai dusdanig beschadigd dat herstel voor het weekend niet meer mogelijk was. Teambaas James Vowles kwam daarmee voor een moeilijk dilemma: Logan Sargeant in zijn eigen auto laten rijden, of Albon dat chassis gunnen. De keuze viel op het laatste. Sargeant moest dus de rest van het weekend toekijken en weet eigenlijk al wel voldoende voor volgend seizoen. Zijn contract loopt af en de harde keuze van Vowles biedt weinig perspectief op een contractverlenging. Albon kon in de race het vertrouwen van zijn teambaas daarna niet terugbetalen, want met P11 was het resultaat best teleurstellend. Punten waren haalbaar na het wegvallen van Verstappen en de Mercedes-mannen, om dan met lege handen te staan is onvoldoende voor Williams. De formatie uit Grove werkt met man en macht om het chassis van Albon te repareren voor de volgende race in Japan. Mocht dat niet lukken, dan moet het team halsoverkop een nieuwe bouwen.

Video: De samenvatting van de Formule 1 Grand Prix van Australië