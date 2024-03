Druk op Ricciardo opgevoerd vanuit Nieuw-Zeeland: Stapt Lawson binnenkort in?

Na opnieuw een moeizaam weekend voor Daniel Ricciardo komen er berichten vanuit Nieuw-Zeeland dat de positie van de geliefde Australiër nu al zwaar onder druk staat. The New Zealand Herald meldt namelijk dat Ricciardo een ultimatum zou hebben gekregen van Red Bull-adviseur Helmut Marko. Veel tijd zou Ricciardo, die lang gezien werd als topkandidaat voor het Red Bull-zitje naast Max Verstappen, niet gegund zijn: The Herald stelt dat Red Bull al na de Grand Prix van China zou kunnen ingrijpen als Ricciardo geen vooruitgang toont in Japan en China.

Red Bulls reservecoureur Liam Lawson, die vorig jaar al vijf races inviel toen Ricciardo geblesseerd was, is volgens het Nieuw-Zeelandse medium bovendien de voornaamste kandidaat om het zitje van Sergio Pérez bij Red Bull over te nemen. Het is geen geheim dat de seizoenstart niet geweldig is geweest voor Ricciardo. Hij verloor tot nu toe alle drie de kwalificatieduels van Yuki Tsunoda en ook in de races komt de 34-jarige coureur uit Perth nog niet helemaal uit de verf. Na de Grand Prix van Australië, waarin hij twaalfde werd terwijl Tsunoda met de zevende plaats RB F1 Team haar eerste punten van het seizoen bezorgde, benadrukte Ricciardo dat hij gelooft in een ommekeer: "Ik voel me eerlijk gezegd goed, maar door de resultaten voel ik me helaas nog niet geweldig. In de komende één of twee races krijgen we wat nieuwe onderdelen voor de auto. Ik verwacht dan een snelle ommekeer. En voor je het weet, presteren we weer geweldig", zei de thuisheld na afloop van de race.

De berichten vanuit Nieuw-Zeeland lijken ondanks de huidige situatie en prestaties van Ricciardo wat voorbarig. Dit jaar heeft het zusterteam van Red Bull Racing namelijk enkele grote Amerikaanse sponsors weten te strikken, mede dankzij de aanwezigheid van de immens populaire Ricciardo. Het team, dat officieel als Visa Cash App RB F1 Team door het leven gaat, zou er dan uiteraard weinig voor voelen om een van de sterren van de show vervangen te zien worden voor de eerste Formule 1-race van het jaar in de Verenigde Staten: de Grand Prix van Miami.

Daarnaast telt het seizoen pas drie races en hoewel Red Bull niet onbekend is met vroege coureurswijzigingen - zoals in 2016 na vier races het geval was met Daniil Kvyat en Max Verstappen - zou het erg vroeg zijn om de ervaren Ricciardo de deur te wijzen, waardoor deze berichten met een korrel zout genomen moeten worden. Het is zo dat Marko zowel Ricciardo als Tsunoda onder druk heeft gezet om beter te presteren, al klonk de Oostenrijker na de race in Australië wat gematigder door de goede prestaties van Tsunoda. Zelf hoopt Ricciardo nog wat snelheid te vinden de komende races. "Ik wil gewoon blijven racen en ik weet zeker dat ik wat meer in mezelf zal vinden. Ik geloof er ook nog steeds in dat we iets in de auto zullen vinden."