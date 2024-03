Red Bull ontdekt waarom Pérez performance verloor in GP Australië

Het Australische Grand Prix-weekend draaide voor Red Bull uit op een deceptie. Max Verstappen vertrok van pole-position, maar moest vroeg in de race het strijdperk verlaten vanwege een remprobleem. Sergio Pérez startte na een gridstraf van drie plekken - hij had Nico Hülkenberg gehinderd in de kwalificatie - als zesde en kwam in de race niet verder dan een vijfde plek. De Mexicaan finishte in Melbourne uiteindelijk 56 seconden achter racewinnaar Carlos Sainz.

Red Bull kon in de data zien dat Pérez performance verloor na diens inhaalactie op Fernando Alonso, maar tastte in het duister waarom. Christian Horner liet meteen na de race weten dat de coureur uit Guadalajara mogelijk schade aan de auto had opgelopen, Helmut Marko sloot niet uit dat het team voor de race een verkeerde weg was ingeslagen met de afstelling.

Een nadere blik op de auto leerde echter dat er een heel andere oorzaak was voor het wegzakken van de prestaties. “Checo reed aanvankelijk een sterk tempo toen hij op de harde band naar voren reed en het gat met Fernando aan het dichten was. Zijn snelheid was vergelijkbaar met die van de leiders in de race. Maar precies op het moment dat hij Fernando passeerde, kwam er een tear-off onder zijn auto. En die bleef op een plek vastzitten waar een significante hoeveelheid neerwaartse druk gegeneerd wordt”, deelt Horner mee aan de geschreven media, waaronder Motorsport.com.

Horner schat dat Pérez twintig downforcepunten verloor door de tear-off. “Dat is een behoorlijke hoeveelheid. Dus meteen nadat hij Fernando voorbij was, werkte de auto niet meer naar behoren. En daardoor werd de bandenslijtage ook hoger, wat niet gebruikelijk is voor onze auto.”

Falende remklauw

Als Motorsport.com vraagt of er al meer bekend is over het remprobleem van Verstappen, antwoordt Horner: “We kunnen zien dat er een probleem was met de remklauw, wat ervoor zorgde dat de remschijf bleef hangen. Het gebeurde meteen bij de start van de race. We zagen hoe de temperatuur opliep en tijdens de tweede ronde was het net alsof iemand aan de handrem trok, toen Max remde voor de derde bocht. Daardoor had hij een momentje en toen het even later nog eens gebeurde, kon Carlos hem inhalen. Max probeerde daarna terug te komen, maar vervolgens zagen we eerst rook en daarna branden. Het is onze eerste uitvalbeurt door een mechanisch probleem sinds de Australische Grand Prix van twee jaar geleden. We hebben op zich dus een sterke auto, maar het blijf natuurlijk frustrerend om geen punten te scoren met Max, terwijl we aan de voorkant van het veld aan het vechten waren.”

De problemen in de race volgden op een moeizaam begin van het weekend. “We waren op vrijdag inderdaad aan het worstelen”, erkent Horner. “Maar het team herstelde zich goed en Max deed het waanzinnig in de kwalificatie. We waren dus goede progressie aan het boeken met de problemen. Tijdens onze ronden naar de grid - we deden er een stuk of vier - rapporteerde Max dat hij behoorlijk tevreden was over de balans van de auto. Maar de vraag of we de problemen volledig opgelost hadden, bleef uiteindelijk onbeantwoord. Het is frustrerend dat we er niet in geslaagd zijn om opnieuw tien op een rij te winnen, maar tegelijkertijd is het ongelofelijk wat we bereikt hebben.”

Op de vraag of Verstappen zonder het remprobleem de race had kunnen winnen, antwoordt Horner: “Dat weet je nooit. De enige feedback die we kregen, was dat de auto goed voelde tijdens de ronden naar de grid. En Max wist vrij snel een gat van een seconde te slaan tijdens de eerste ronde. Maar Ferrari was snel dit weekend. Daar valt niets op af te dingen. Ze hebben verdiend gewonnen.”