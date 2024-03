Albon bezorgde zijn team vrijdag de nodige kopzorgen door vrijdag hard te crashen tijdens de eerste training voor de Australische Grand Prix. Behalve dat er zo’n half miljoen aan schade was, bleek zijn chassis dermate beschadigd dat er dit weekend niet meer mee gereden kan worden. Het stelde de Britse renstal voor de pijnlijke beslissing om de auto van Logan Sargeant aan Albon te geven. Het team heeft namelijk geen derde chassis beschikbaar en denkt met de Thai een betere kans op punten te maken.

Teambaas James Vowles heeft zaterdag aangegeven dat het derde chassis ook voor de Japanse Grand Prix nog niet klaar is. Williams staat daarmee voor de taak om de monocoque waarmee Albon in Melbourne gecrasht is, op te lappen voor de volgende race, die over twee weken is. Naar verwachting komt het chassis maandag vroeg in de ochtend aan in de fabriek in Grove.

Dat het team de eerste races van het seizoen geen derde chassis beschikbaar heeft, komt doordat het team de handen afgelopen winter vol had aan het produceren van twee racewagens, de nodige reserve-onderdelen en de geplande updates voor de eerste drie races. “Toen ik vorig jaar februari begon, was het plan om drie chassis’ klaar te hebben voor de eerste race”, legt Vowles uit aan onder andere Motorsport.com. “Maar de middelen zijn beperkt en er stond een inefficiënte structuur dat we wilden transformeren. Dat gaf leidde tot problemen, waardoor we bepaalde onderdelen van metaal hadden moeten maken [in plaats van koolstofvezel] of met de achtervleugels van vorig jaar hadden moeten rijden.”

Uiteindelijk koos Williams ervoor om minder prioriteit te geven aan het produceren van een derde chassis. “We moesten al tot de absolute limiet gaan om de twee racewagens op tijd af te hebben. Het gevolg daarvan was dat we geen reservechassis hebben. Het was de bedoeling dat we die hier alsnog zouden hebben, maar we liepen steeds meer vertraging op.” Dusdanig veel vertraging dat deze ook niet op tijd kan worden afgebouwd voor de Japanse Grand Prix.

Vowles erkent dat het eigenlijk niet mag gebeuren dat een team geen reservechassis klaar heeft staan. “Geen team heeft met opzet geen derde chassis. Zoiets zie je in de hedendaagse Formule 1 niet meer. De laatste keer dat ik dit meemaakte was in 2009 [bij Brawn GP]. Toen hadden we ook geen drie auto’s. Maar we hadden geluk dat jaar. We hadden makkelijk het kampioenschap kunnen verliezen als we een auto waren kwijtgeraakt. Het is gewoon onacceptabel om niet met beide wagens aan de start te komen.”

Vowles kan overigens niet garanderen dat het chassis van Albon op tijd gerepareerd is voor de Grand Prix van Japan. “Voordat het chassis goed bekeken is in Engeland, kan niemand daar met honderd procent zekerheid iets over zeggen. Wat ik wel kan zeggen, is dat op basis van wat we tot dusver hebben gezien en het werk dat afgelopen nacht nog is gedaan, het volledig haalbaar lijkt. Ik heb chassis’ zien terugkomen die er erger uitzagen dan dit. Als iemand die van de statistieken is, durf ik je echter geen honderd procent zekerheid te geven. Maar ik acht het wel zeer waarschijnlijk dat het goed komt.”