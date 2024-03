Sainz doorbreekt F1-zegereeks Verstappen: "Hij heeft er genoeg gehad"

Carlos Sainz profiteerde in Melbourne optimaal van de zeldzame uitvalbeurt van Max Verstappen. Die was de race vanaf pole gestart, maar reed vanaf moment één al met een defecte rem. Sainz ging in de derde ronde voorbij aan zijn voormalige teamgenoot en zag de Nederlander nog even aandringen. Al gauw moest Verstappen echter de race staken en dat gaf Sainz de leiding wat steviger in handen. "Zodra hij achter me zat kreeg hij echte problemen met zijn remmen en dat was dat voor hem", aldus Sainz na de race in gesprek met Günter Steiner, voormalig teambaas van Haas. "Jammer, want ik denk dat we een mooi gevecht hadden kunnen hebben voor P1. Maar ik pak deze zege graag, hij heeft er genoeg gehad."

Langzaam maar zeker reed Sainz weg bij de rest van het veld en toen de race in de 58ste ronde – na de crash van George Russell – werd afgevlagd had hij een voorsprong van bijna 2,5 seconden op teamgenoot Charles Leclerc. Na de Grands Prix van Groot-Brittannië (2022) en Singapore (2023) kan Sainz dus een derde overwinning in de Formule 1 op zijn palmares bijschrijven. Overigens onderbrak Sainz met die overwinning in Singapore ook al een zegereeks van Verstappen.

"Ik ben enorm blij en trots voor het team. Het is geweldig om hier samen met Charles een 1-2 te hebben. Het laat zien dat hard werken loont", aldus de Spanjaard die vervolgens refereerde aan de voor onrustige start van het seizoen waarin hij al vroeg te horen kreeg dat zijn Ferrari-stoeltje volgend jaar naar Lewis Hamilton gaat. "Het leven is soms gek, na wat er begin dit jaar gebeurde. Daarna dat podium in Bahrein, die blindedarm, mijn comeback en nu deze overwinning. Het is een achtbaan, maar ik vind het fantastisch en ben extreem blij."

"Kan iedereen aanraden blindedarm te verwijderen"

De Spanjaard miste de vorige race door een acute blindedarmontsteking waaraan hij direct geopereerd werd. Het herstel verliep goed en Sainz kon in Melbourne alweer achter het stuur van zijn SF-24 kruipen. Dat ging de eerste dagen nog niet vlotjes en ook op zondag, kampte hij nog met de naweeën van de ingreep. "Ik voelde me eigenlijk prima. Natuurlijk was ik nog wat stijf. Fysiek gezien was het niet makkelijk, maar ik had het geluk dat ik alleen vooraan reed. Ik kan iedereen aanraden zijn blindedarm te laten verwijderen, het scheelt gewicht."