Tsunoda hoopt op Red Bull-zitje: "Hopelijk overwegen ze het"

Dit seizoen lijkt er een duidelijke top-tien te zijn in de Formule 1. Red Bull, Mercedes, Ferrari, Aston Martin en McLaren liggen ver voor op de rest en in normale omstandigheden bezetten zij de top-tien. In de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië liet Lewis Hamilton in Q2 een steek vallen en dan liggen er kansen voor de rest van het veld. Yuki Tsunoda profiteerde volop en kwam in Q3 ook nog eens met een knappe achtste tijd op de proppen. Na afloop van de sessie laat de Japanner duidelijk weten dat hij zich richt op een stoeltje bij Red Bull Racing voor 2025. Het contract van Sergio Pérez loopt daar af en de geruchten over een vertrek van Max Verstappen blijven.

"Hopelijk overwegen zij het", begint de RB-coureur. "Ik doe mijn uiterste best en wil de beste performance laten zien, ook voor de andere teams. Ik wil mijn waarde als coureur laten zien. Ik wil laten zien dat ik een echte vechter ben." Tsunoda weet dat zijn contract bij RB aan het einde van het seizoen afloopt en dat er kansen liggen op de coureursmarkt. Hij benadrukt dat zijn voorkeur ligt bij een plekje bij Red Bull. "Ik heb geen idee wat ze bij daar willen, maar hopelijk nemen ze mij serieus in overweging."

Na twee races staat Tsunoda nog zonder punten, maar hij is wel steeds sneller dan zijn teamgenoot Daniel Ricciardo. "We bevinden ons vrij constant in de top-tien. Ik moet gewoon blijven doen wat ik nu doe", aldus Tsunoda. "We moeten er nu voor zorgen dat tijdens de race alles op zijn plek valt. Dat [dat niet lukte] was onze grootste frustratie in de afgelopen races. We moeten in de race op onszelf focussen en geen fouten maken."

Over zijn prestaties in Melbourne is Tsunoda ook te spreken. Nagenoeg elke sessie prijkte zijn naam in de top-tien. "Dat is ook dankzij het team. De voorbereidingen waren fantastisch en de opbouw van dit weekend ook", looft de 23-jarige coureur. "We konden door het weekend heen het vertrouwen opbouwen. We zijn heel blij met de performance van de auto."