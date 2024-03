Sainz kandidaat voor Red Bull-zitje? “Kan na zo’n prestatie niets uitsluiten”

Twee weken nadat hij de Grand Prix van Saudi-Arabië miste vanwege een blindedarmontsteking waarvoor hij onder het mes moest, imponeerde Carlos Sainz door bij zijn terugkeer de race te winnen. Voor de Ferrari-coureur komt de zege niet ongelegen. Hij heeft namelijk nog geen zitje voor volgend jaar.

“Ik wil Carlos feliciteren met zijn dominante winst na het verlies van zijn blindedarm”, zegt Red Bull-teambaas Christian Horner tegen onder andere Motorsport.com. “Carlos reed een zeer goede race. Met name het tempo dat hij tijdens de middelste stint aan de dag legde, was erg indrukwekkend.”

Als Motorsport.com Horner daarna vraagt of Red Bull Sainz, die in de lagere raceklassen deel uitmaakte van het Red Bull Junior Team en in 2015 zijn debuut in de Formule 1 maakte bij opleidingsformatie Toro Rosso, terug zou kunnen nemen, antwoordt hij: “Je kan niets uitsluiten na zo’n prestatie. Maar we willen de tijd nemen. Checo heeft ook een geweldige start van het seizoen achter de rug, maar werd tijdens deze race gehinderd door een tear-off onder zijn vloer. We hebben dus geen haast.” Sainz won vorig jaar nog de Grand Prix van Singapore. “Hij lijkt wel onze aartsvijand”, grapt Horner.

Daniel Ricciardo werd eerder nog gezien als voorname kandidaat voor een Red Bull-zitje voor 2025. “Het is erg vroeg om het nu al over volgend jaar te hebben”, merkt Horner op als Ricciardo's kansen ter sprake komen. De teambaas had op de grid nog een onderonsje met de Australiër. “Hij heeft een moeilijk weekend achter de rug hier. Ik heb niet echt naar zijn race gekeken, maar het leek erop dat hij in de race een vergelijkbaar tempo als Yuki reed. Gisteren had hij het zwaar toen zijn rondetijd geschrapt werd in de kwalificatie. Daarom wilde ik hem even wat moed inspreken.”

RB-teamgenoot Yuki Tsunoda maakte in Melbourne een zeer solide indruk door zevende te worden in de race. De Japanner liet bij aanvang van het Australische weekend nog weten dat hij graag zou zien dat Red Bull hem ook als een serieuze optie ziet voor volgend seizoen. “Yuki is een erg snelle rijder, maar dat wisten we al. We willen gewoon een zo sterk mogelijke rijderbezetting voor Red Bull Racing. En daarvoor moet je soms ook buiten je eigen rijderspool kijken. Zo hebben we vandaag een zeer snelle coureur de race zien winnen die nog geen contract heeft volgend jaar.”