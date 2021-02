Simulaties en feedback rijders leidden tot aanpassing Albert Park

De verplaatsing van de Grand Prix van Australië van 21 maart naar 21 november bood een kans om de geplande verbouwingen aan het circuit van Albert Park te vervroegen. Het gehele circuit wordt daarbij voorzien van een nieuwe asfaltlaag, maar de veranderingen aan de lay-out van de baan springen meer in het oog. Vanaf 2 maart begint men met het aanpassen van een reeks bochten. De langzame bochten 9 en 10 worden omgevormd in twee snelle knikjes, waardoor de coureurs met meer snelheid bij de snelle bochtencombinatie 11 en 12 aankomen. Bocht 13 wordt verbreed en krijgt een positief camber om inhaalacties te bevorderen, terwijl bochten 1, 3, 6 en 15 ook worden verbreed.

Die veranderingen zijn mede tot stand gekomen door simulaties van de Formule 1 en door het gesprek aan te gaan met coureurs, vertelde AGPC CEO Westacott aan Motorsport.com. Zo werden de veranderingen met onder meer AGPC-directielid Mark Webber besproken. “We hebben het op een zeer holistische manier benaderd, breed en gedreven door overleg. De baan werd in 1995 aangelegd en is dus erg gedateerd”, geeft Westacott de noodzaak van de verbouwingen aan. “Niet alleen qua asfaltlaag, maar de auto's zijn nu ook een stuk verder geëvolueerd. Het circuit zelf is onderhevig geweest aan wat ik zelf een niveau van evolutie en evaluatie noem. Coureurs zeggen vaak dat het een geweldige stad en een prachtige plek om te verblijven is, met een geweldig publiek. Ze vinden het een geweldige plek om het seizoen te openen, maar het racen heeft soms wat weg van een optocht.”

Het belangrijkste doel van de veranderingen die aan Albert Park worden doorgevoerd is dus het bevorderen van inhalen. “We wilden kansen bieden om moedig rijgedrag te belonen en om slordig rijgedrag af te straffen. De camber van de bochten is niet altijd bevorderlijk voor Formule 1-races”, aldus Westacott. Het belangrijkste voorbeeld daarvan is bocht 13, waar aan de buitenkant van de bocht sprake is van negatieve camber. “Dat maakt het lastiger dan wanneer de bocht van links naar rechts een positief camber van vijf procent zou hebben. De simulaties van de F1 lieten zien dat je van bocht 13 een echte inhaalmogelijkheid kan maken door met meer snelheid bij de bocht aan te komen en de geometrie van de bocht iets aan te passen. Het maakt bocht 11 en 12, een deel van het circuit waarvan de coureurs houden, ook een stuk uitdagender.”

Ruwer asfalt voor hogere bandenslijtage

Naast de veranderingen aan de lay-out wordt het circuit in de binnenstad van Melbourne voorzien van een nieuwe asfaltlaag, die ruwer is en voor meer bandenslijtage moet zorgen dan voorheen. “Iedere keer dat er een race is praat men over bandendegradatie en hoe Melbourne, Bahrein, Sochi en Silverstone er op dat vlak voor staan… en Melbourne zat altijd eigenlijk precies in het midden. Het is niet het ruwste, maar ook niet het gladste asfalt”, weet Westacott. “Als we iets nieuws neer gaan leggen, dan willen we het ruwer maken. Dat was belangrijk. Wat we doen is dat we werken met de bestaande fysieke omgeving en beperkingen om een circuit te ontwikkelen dat het beste gepositioneerd is om het racen te verbeteren zodra de auto’s van 2022 in het spel komen.”