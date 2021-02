Netflix maakt releasedatum derde seizoen Drive to Survive bekend

Voor het derde jaar op rij heeft productiemaatschappij Box to Box Films in 2020 meegelopen tijdens het Formule 1-seizoen en het resultaat daarvan is vanaf 19 maart te zien op de streamingdienst Netflix. Ook het derde seizoen bestaat weer uit tien afleveringen waarin de verschillende grote en minder grote thema’s uit het voorbije F1-seizoen voorbijkomen. De producent heeft middels teasers op social media laten weten dat er in ieder geval aandacht komt voor de zware crash van Romain Grosjean in Bahrein. Ook is het uitstel van het seizoen door het coronavirus een van de zaken die aangestipt zal worden in de derde reeks.

"Vanaf 19 maart krijgen fans een ongeëvenaard kijkje achter de schermen van het Formule 1-seizoen 2020", leest het statement van de Formule 1. "Van de dramatische gebeurtenissen in Australië waar de race door het coronavirus niet door kon gaan tot de zinderende herstart van het jaar in Oostenrijk. Met de intense gevechten, hevige rivaliteit, onverwachte podiums en de fantastische zevende wereldtitel van Lewis Hamilton is dit seizoen een van de meest spectaculaire tot nu toe."

Het maken van de documentaire werd in 2020 bemoeilijkt door de verschillende bubbels die ingesteld werden naar aanleiding van COVID-19. Daardoor konden filmcrews niet tussen de verschillende teams switchen en waren de makers van de documentaire tijdens bepaalde weekenden echt onderdeel van het team. Mercedes heeft de productiemaatschappij ook in 2020 weer toestemming gegeven om een weekend mee te lopen. Dit gebeurde tijdens de Russische GP in Sochi, waar Lewis Hamilton het recordaantal overwinningen van Michael Schumacher kon evenaren. Dit ging uiteindelijk niet door, Hamilton pakte dat record een Grand Prix later in Duitsland wel.

De volledige trailer wordt ergens in de komende weken gepubliceerd, maar hieronder alvast een teaser